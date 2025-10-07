iPhone 17和小米17續航到底誰最強　測試結果出爐　居然有這差距

小米17系列已經上市，這次全系有一個重磅亮點就是續航大幅加強。



其中，小米17電池容量達到7000mAh，是6.3吋旗艦史上最強，搭載同尺寸最大電池。

小米手機官微曬出了小米17與iPhone 17的續航對比測試（微博@小米公司）

近日，小米手機官微曬出了小米17與iPhone 17的續航對比測試，完全是單方面碾壓。

兩款手機測試狀態相同，均開啟飛行模式，屏幕亮度150nits、音量最大，開始前是100%電量。

在5.6小時左右，小米為其配備了5000mAh磁吸充電寶繼續測試（微博＠小米公司）

在5.6小時左右，iPhone 17電量僅剩20%，小米為其配備了5000mAh磁吸充電寶，繼續進行測試。

在12.2小時，iPhone 17+充電寶均電量耗盡（微博＠小米公司）

最後在12.2小時，iPhone 17+充電寶均電量耗盡，自動關機，此時小米17依然剩餘26%電量，續航水平遙遙領先。

小米17採用金沙江電池，能達到同體積電池下更高的電力（mi.com）

這主要得益於小米金沙江電池的突破，含硅量高達16%，同體積下能實現更大電池，因此才能在同樣6.3吋的機身內塞進7000mAh電池。

作為對比，iPhone 17的電池容量只有3561mAh。

小米17更多亮點

另外，兩者充電功率也有明顯差距，小米17支持100W有線+50W無線快充，而iPhone 17僅支持40W快充。

延伸閲讀：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】