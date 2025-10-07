iPhone 17和小米17續航到底誰最強 測試結果出爐 居然有這差距
撰文：中關村在線
出版：更新：
小米17系列已經上市，這次全系有一個重磅亮點就是續航大幅加強。
其中，小米17電池容量達到7000mAh，是6.3吋旗艦史上最強，搭載同尺寸最大電池。
近日，小米手機官微曬出了小米17與iPhone 17的續航對比測試，完全是單方面碾壓。
兩款手機測試狀態相同，均開啟飛行模式，屏幕亮度150nits、音量最大，開始前是100%電量。
在5.6小時左右，iPhone 17電量僅剩20%，小米為其配備了5000mAh磁吸充電寶，繼續進行測試。
最後在12.2小時，iPhone 17+充電寶均電量耗盡，自動關機，此時小米17依然剩餘26%電量，續航水平遙遙領先。
這主要得益於小米金沙江電池的突破，含硅量高達16%，同體積下能實現更大電池，因此才能在同樣6.3吋的機身內塞進7000mAh電池。
作為對比，iPhone 17的電池容量只有3561mAh。
點擊即睇小米17更多亮點▼▼▼▼▼：
+3
另外，兩者充電功率也有明顯差距，小米17支持100W有線+50W無線快充，而iPhone 17僅支持40W快充。
延伸閲讀：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期（點擊連接看全文）
+8
蘋果推iOS 18.7.1正式版修復安全漏洞 升到iOS 26後將徹底回不去三星Galaxy Z Fold7僅215g？7年瘦身減重61g 藏著哪些黑科技？小米新尿袋一晚售罄 5000mAh+15W磁吸充電 完美適配iPhone 17Xiaomi 17 Pro Max評測 性能＋影像＋續航直指Android旗艦皇者？iPhone 17｜充電上限設80%反損電池健康？外媒實測2年揭驚人真相小米17發售多地排長龍 5分鐘刷新今年國產手機首銷全天銷量紀錄
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】