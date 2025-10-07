Laifen Swift 4 風筒實測｜速乾造型之選？告別毛躁護髮科技

Laifen Swift 4 風筒實測｜不少人想尋找一部輕巧便攜、風力強勁且不傷髮質的風筒。一般風筒往往風力不足，難以滿足造型需求。最近一款只需千元的Laifen Swift 4 正負離子高速護髮風筒，它標榜著集吹髮與護髮於一身，並擁有極致輕巧的機身。記者早前趁著一次出trip，親身實測了這款便攜性、乾髮速度到其獨特的護髮風筒，進行了一次全面體驗。



Laifen Swift 4 風筒實測

輕奢設計與旅行便攜性完美平衡

剛把 Laifen Swift 4 拿上手，其僅重407g的輕巧機身確實令人印象深刻。對於出trip時行李空間分寸必爭的旅人來說，這個重量無疑是一大福音。其機身尺寸恰到好處，輕鬆放入隨身行李箱。外觀上，Swift 4以升級的金屬背蓋設計搭配鋁合金按鍵，擺脫了傳統風筒的塑膠感，拎上手時有點低調而奢華的觸感。

可以調節不同風速外，亦會智能調控溫度

高速氣流下乾髮體驗

風筒的根本在於乾髮效率，這款Laifen Swift 4在這方面的表現相當出色，它採用了品牌自家研發的第四代超高速無刷馬達，轉速高達每分鐘115,000轉，能產生23m/s的強勁風速 。在實際使用中，這種高速氣流並非單純的熱風烘烤，而是以強大的動能迅速帶走髮絲表面的水分。記者屬於短長髮，但如果使用傳統風筒通常需要4-5分鐘以上才能完全吹乾，但使用 Swift 4確實能在2-3分鐘內將頭髮吹至八成乾，大大縮短了整理時間，在行程緊湊的早晨尤其顯得高效。此外，其雙風道散熱設計亦值得一讚，即使在最高功率下連續使用，機身也能保持在一個相對溫和的溫度，避免了燙手的憂慮。

磁力吸不同的造型吹嘴

風筒後方會因應熱力來轉換顏色

精華導入與正負離子的雙重奏

Laifen Swift 4 特別的功能，莫過於其「分子傳導護髮科技」。它配備了一個創新的「精華導入風嘴」，只需打開風嘴的磁吸蓋板，將數滴護髮油滴在內置的精華艙海綿上，待其吸收後，將頭髮吹至八成乾，然後換上此風嘴並開啟專屬的「精華導入模式」即可。它可透過高速穩定的氣流，將液態護髮油霧化為納米級分子，再以58℃的恆定溫度將精華均勻附著於髮絲，從而修補角質層並鎖住水分。在實測中，頭髮在經過精華導入模式處理後，確實變得比單純吹乾更為柔順，毛躁感有明顯改善。用家可以隨時更換自己偏好的護髮油，滿足不同髮質的需求。

除了精華導入，Swift 4 更首次加入了7000萬正離子與高達4億的負離子雙效護理技術 。正離子的作用在於適度打開毛鱗片，讓護髮精華能更深入地滲透至髮芯；而高濃度的負離子則負責閉合毛鱗片，撫平毛躁、減少靜電，提升髮絲的自然光澤。

獨有的「精華導入風嘴」，頭髮吹至尾聲時滴少量護髮油在風嘴後，邊吹邊護髮。

智能操控吹髮體驗

在智能化方面，Swift 4支援藍牙連接官方App的風筒，可透過手機應用程式，用家可以根據自己的髮質和造型需求，自由調節風速與溫度，並能輕鬆切換兒童模式、冷暖循環風等多種預設模式。最為貼心的是其設定記憶功能，風筒會自動記錄上一次的使用偏好，每次開機都能即時進入最適合自己的專屬設定，免除了重複調校的麻煩。

可以利用app來自由調節風速與溫度

Laifen Swift 4 無論在設計、乾髮效能還是護髮科技上，都交出了一份不錯的答案。雖然某D字風筒的性能比較而言，還有一些地方仍算少許不足（如控熱、及自動風力操控方面），但以千元的身價，以及到其雙效合一的功能性，性價比仍是十分不錯。