OpenAI不只有Sora 2！將推AI版TikTok？無真實內容顛覆創作生態

不久前，OpenAI發佈了Sora 2，一款旗艦視頻和音頻生成模型。



據介紹，Sora 2可以完成以前的視頻生成模型難以完成的事情，比如運動員的奧林匹克體動作、槳板上的後空翻，準確模擬浮力和剛度的動態等等，並擅長現實主義、電影和動漫風格。

一則來自《連線（Ｗired）》雜誌的重磅爆料更是指出，OpenAI的下一步棋，並非簡單升級一個模型，而是要親自下場，推出一個獨立的AI影片社區App，一個酷似Tik Tok，但內容100%由AI生成的全新平台。

從目前曝光的訊息來看，OpenAI正在測試一款短視頻應用，乍看它就是一個AI版Tik Tok。但最顛覆的是，在這個平台上看不到任何真實拍攝的內容。

它的界面交互，與我們熟悉的短視頻App幾乎一模一樣。 採用垂直動態牆，和滑動切換的導航方式的視頻來源，並由算法提供「為你推薦」內容。

在影片右側下方，同樣提供點贊、評論等互動選項，甚至還有一個獨特的Remix（再創作）功能。根據文件顯示，用戶只能使用OpenAI的下一代影片模型Sora 2，產生最長10秒的影片片段。

此外，App不提供任何從手機相冊或其他應用程序上傳照片或視頻的選項。這意味着，這個平台將成為全球首個，內容100%由AI產生的短視頻應用。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】