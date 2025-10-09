DJI Osmo Nano 登場｜自由視角穿戴相機 輕巧捕捉生活靈感

DJI Osmo Nano 登場｜DJI穿戴相機 Osmo Nano早前正式公布，以其輕巧的機身和強大的性能，配合磁吸可穿戴設計，為用家解鎖更多樣的創意拍攝角度。Osmo Nano 讓用家在拍攝時能解放雙手，享受無拘束的記錄樂趣。



DJI Osmo Nano機身非常輕便

Osmo Nano 的設計核心在於其小巧的體積與靈活的安裝方式，機身採用雙面磁吸設計，能輕鬆吸附於不同位置，無論是輕量運動，還是佩戴在兒童或寵物身上，都能輕鬆記錄獨特視角。相機配備 OLED 觸控螢幕，方便用家即時查看畫面和遙控拍攝。為了進一步拓展拍攝可能性，DJI 推出了磁力帽夾、掛繩及頭帶等多種安裝配件，讓用戶輕鬆實現穩定的第一人稱視角拍攝，專注於當下活動。

可將鏡頭拆下磁吸不同地方自拍

在影像性能方面，Osmo Nano 搭載 1/1.3 英吋感光元件及高性能圖像處理晶片，具備 13.5 級的動態範圍，使其能輕鬆應對暗光與強光等複雜的拍攝環境。其超級夜景模式可利用降噪演算法，顯著提升低光環境下畫面的純淨度。色彩方面，相機支援 10-bit & D-Log M 色彩模式，能夠記錄超過 10 億種色彩，為後期調色提供更大的創作空間。它支援最高 4K/60fps 影片錄製以及 4K/120fps 的慢動作拍攝，配合 143° 的廣闊視角，能將壯麗風景或動感瞬間盡收眼底。

安裝在寵物上拍攝日常生活片亦可

為用家的創意不間斷，Osmo Nano 在續航和傳輸方面也進行了強化。主相機續航時間可達 90 分鐘，若搭配多功能影像傳輸模組使用，續航更能延長至 200 分鐘，並支援快充。數據傳輸方面，支援高達 600MB/s 的有線傳輸及 Wi-Fi 6.0 無線分享。此外，Osmo Nano 可直接連接最多兩個 DJI 麥克風發射器，實現專業級收音效果。在耐用性上，主相機裸機支援 10 米防水，能應對多種拍攝場景。配合 DJI Mimo 應用程式，用戶可體驗即時預覽、設定調整、套用濾鏡及一鍵成片等功能，提供了一站式的創作體驗。

DJI Osmo Nano 登場，最平二千餘元便可以入手。

Osmo Nano 已經正式推出，標準套裝（64GB）售價為$2,219，而128GB版本售價為 $2,559。套裝包括主相機、多功能影像傳輸模組及磁力帽夾等多種配件。