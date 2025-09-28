iPhone Air竟無SIM卡槽？eSIM大勢所趨　實體卡時代面臨終結

隨着庫克（Tim Cook）喊出那句大家熟悉的Good morning！蘋果如期發佈了新的旗艦手機iPhone 17系列。這幾年蘋果創新乏力已經是眾所周知的事情了，但今年的新iPhone還着實帶來了不少新東西，其中有不少東西確實讓我覺得眼前一亮的。



首先就是這次標準版的iPhone 17終於上了Pro Motion高刷，這對於很多消費者而言絕對是重大利好，對於蘋果而言，這也絕對是違背祖宗的決定。記憶體也變成了256GB起步，快充的功率也來到了40W。

在iPhone Air身上，蘋果似乎展現出了當年鋭意創新的精神。（科技狐提供）

當然，iPhone Air才是這場發佈會最大的亮點，說實話，iPhone Air是蘋果近年來為數不多讓我小激動了一下的產品，在iPhone Air身上，蘋果似乎展現出了當年鋭意創新的精神。

除了極致的輕薄，還非常激進的在國行版的iPhone Air上徹底取消了SIM卡槽，採用了eSIM卡。這對於eSIM卡在國內的普及有着重要意義。

我做一個大膽的預測：隨着iPhone Air全面採用eSIM卡，傳統的SIM卡正逐步退出歷史舞台。

除了極致的輕薄，還非常激進的在國行版的iPhone Air上徹底取消了SIM卡槽，採用了eSIM卡。（Apple）

如今的手機電池越來越大，影像傳感器所佔據的體積也是日益增加，手機的內部空間本就不富裕，為此這些年廠商們為了優化內部空間已經相繼砍掉了存儲卡插槽和3.5mm耳機插孔，現在終於輪到SIM卡槽了。

SIM卡，大家都很熟悉。它的全稱是Subscriber Identity Module（用戶識別模塊），最早於1991年推出，是一個保存了我們手機號碼訊息的晶片。我們每個人的手機裏，都有這麼一張卡。SIM卡根據尺寸不同又分為Full-Size SIM、Mini SIM、Micro SIM、Nano SIM。

其實縱觀SIM卡發展的歷程就不難發現，隨着手機的小型化，SIM卡的尺寸在逐步的被壓縮，從一開始的Mini SIM到現在主流的Nano SIM卡，微型化的趨勢相當明顯。

其實縱觀SIM卡發展的歷程就不難發現，隨着手機的小型化，SIM卡的尺寸在逐步的被壓縮，從一開始的Mini SIM到現在主流的Nano SIM卡，微型化的趨勢相當明顯。（科技狐提供）

但廠商們顯然不會滿足於Nano SIM卡，畢竟手機內部的空間可謂是寸土寸金，在這種情況下，eSIM卡應運而生。

eSIM卡，全稱為Embedded-SIM，嵌入式SIM卡。它Nano SIM更小。也不再是物理卡片形式了，而是直接變成了一顆SON-8封裝格式的小晶片，嵌入到手機等終端設備的電路板上，如此一來，手機不再需要物理的SIM卡槽，可以騰出更多的空間給電池，提升手機續航。

今年的iPhone17 Pro系列美版由於採用了eSIM方案，電池容量容量比採用實體SIM卡的國行版本電池更大。

今年的iPhone17 Pro系列美版由於採用了eSIM方案，電池容量容量比採用實體SIM卡的國行版本電池更大。（TheAppleHub@x）

更為關鍵的是，對用戶而言，eSIM讓換運營商像換App一樣簡單，不用跑營業廳、補卡交費、聽客服挽留，一鍵即可轉網。

對用戶而言，eSIM讓換運營商像換App一樣簡單（科技狐提供）

這麼看來eSIM卡是好東西啊，為什麼普及率卻不高呢？

這件事說來話長，首先蘋果對於推廣eSIM這件事其實是很上心的，而且eSIM的概念和技術最早就是由蘋果公司在2011年提出的，最早被應用在了iPad Air2中，只不過當時它被叫做Apple SIM。只不過後來因為與運營商沒談妥不了了之了。

eSIM的概念和技術最早就是由蘋果公司在2011年提出的，最早被應用在了iPad Air2中，只不過當時它被叫做Apple SIM。（科技狐提供）

蘋果真正開始引入eSIM是在iPhone Xs上。當年，美版的iPhone Xs採用了一張實體SIM卡和內置一張eSIM卡的方案。兩年之後，美版的iPhone 14則徹底取消了實體SIM卡槽，轉投eSIM。至於我們，則一直堅持使用實體的雙Nano SIM卡。但這並不意味着我們對eSIM的探索就比美國落後。

美版的iPhone Xs採用了一張實體SIM卡和內置一張eSIM卡的方案。兩年之後，美版的iPhone 14則徹底取消了實體SIM卡槽，轉投eSIM。（科技狐提供）

只不過我們選擇探索eSIM的切入點並非手機，而是智能手錶等可穿戴設備。

我們選擇探索eSIM的切入點並非手機，而是智能手錶等可穿戴設備。（科技狐提供）

2018年，中國聯通率先在天津、廣州、深圳等6座城市啟動eSIM一號雙終端業務試點，中國移動隨後也在7個城市啟動了類似業務。由此可見我們推進eSIM的速度並不算慢。

但國內eSIM業務在2023年遭遇了波折。三大運營商以「系統維護升級」為由，暫停了eSIM一號雙終端和獨立號碼業務的辦理。eSIM的推進被強行按下了暫停鍵。

系統升級當然只是一方面，真正的原因可能是和電信詐騙有關，由於eSIM一號雙終端的特性，加上早期的eSIM缺乏合理的檢驗機制，導致不法分子能輕鬆的獲取和複製eSIM卡，從而利用這些非法獲取的eSIM的搞電信詐騙。

當然，監管部門也沒閒着，很快就升級了三重檢驗機制：通過雙向機卡鎖定、禁用跨境寫卡、地理位置校驗等嚴格管控措施來保障eSIM卡的安全。

三重檢驗機制：通過雙向機卡鎖定、禁用跨境寫卡、地理位置校驗等嚴格管控措施來保障eSIM卡的安全。（科技狐提供）

一切準備妥當之後，eSIM業務也正在全面重啟，今年初，三大運營商計劃全面重啟eSIM業務。中國聯通已在25個省市恢復eSIM業務，並支持智能手錶「一號雙終端」業務。現在蘋果iPhone Air的發佈又極大地推動了手機eSIM的商用進程，國行版也僅支持eSIM。

話說回來，雖然eSIM在國內起步不算晚，如今有不少智能手錶都支持eSIM，但eSIM在手機上的應用卻幾乎是空白，我覺得這裏面的原因是多方面的，eSIM雖然有體積小、方便攜號轉網等優勢，但另一方面，它也挑戰了用戶多年的使用習慣。

現在蘋果iPhone Air的發佈又極大地推動了手機eSIM的商用進程，國行版也僅支持eSIM。（科技狐提供）

比如當我們更換手機時，以往只需要把SIM卡從舊手機拔出來插入新手機即可，但如果是eSIM的手機，就沒那麼簡單了，用戶可能需要帶着新手機去營業廳辦理新的eSIM才行，這對於許多中老年用戶來說顯然不現實。

eSIM雖然有體積小、方便攜號轉網等優勢，但另一方面，它也挑戰了用戶多年的使用習慣。（科技狐提供）

另一方面，運營商那邊也沒有很大的動力去推廣eSIM，因為用戶使用eSIM後，用戶理論上可以隨時攜號轉網，運營商對用戶的控制力也就下降了。

而且從實體SIM卡切換到eSIM意味着運營商與SIM卡相關的所有設備都要更新，這是一筆不小的成本。從運營商的角度，大力推廣eSIM屬實是吃力不討好。

從實體SIM卡切換到eSIM意味着運營商與SIM卡相關的所有設備都要更新，這是一筆不小的成本。從運營商的角度，大力推廣eSIM屬實是吃力不討好。（科技狐提供）

但是，我覺得iPhone Air的發佈也許能改變這一現狀，因為蘋果有着其他手機廠商都不具備的強大號召力。

更有着逼行業升級的能力，從最初取消耳機孔、推動無線充電到如今的eSIM方案，它敢於做減法，重新定義用戶習慣。

國內的手機廠商雖然在產品上不輸iPhone，但目前能倒逼三大運營商調整傳統業務模式的，只有蘋果。

所以正如上文所說，我認為iPhone Air才是蘋果今年發佈的最具創新力的產品。

國內的手機廠商雖然在產品上不輸iPhone，但目前能倒逼三大運營商調整傳統業務模式的，只有蘋果。（科技狐提供）

當然，目前手機端的eSIM要想大規模普及還存在着許多具體的問題：比如iPhone Air目前只有國行版本能正常激活國內三大運營商的eSIM卡，任何其他地區版本的iPhone Air都無法激活國內的eSIM卡。

另外，iPhone Air目前已經延期發售，根據蘋果官方說法：正與監管機構緊密合作，力爭儘早推出。

我猜想這次延期大概率與eSIM有關，因為最初的說法是僅中國聯通支持iPhone Air的eSIM，這次延期極有可能是為了等待移動和電信的eSIM落地。

iPhone Air目前已經延期發售，根據蘋果官方說法：正與監管機構緊密合作，力爭儘早推出。（科技狐提供）

其實，我覺得未來手機採用eSIM方案是大勢所趨，iPhone Air可能引發鰱魚效應，加速eSIM在手機端的普及，也許明年蘋果發佈的iPhone 18全系列手機都將採用內置eSIM和單SIM卡槽的設計。

再過幾年等eSIM在國內全面普及，屆時，SIM卡槽將從手機上徹底消失。

我覺得未來手機採用eSIM方案是大勢所趨，iPhone Air可能引發鰱魚效應，加速eSIM在手機端的普及。（科技狐提供）

不過eSIM卡或許也不是SIM卡的最終形態，根據我了解到的最新消息，高通已經聯合ARM完成了iSIM卡的部署和認證。

iSIM比eSIM更加激進，它被直接被集成在了手機SoC晶片內部，因此iSIM卡完全不需要佔據手機內部的空間，可能這才是SIM卡的終極形態。

最後我想問下大家，有多少人準備衝iPhone Air的？你們能接受eSIM卡嗎？

