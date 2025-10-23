HUAWEI全新體驗店進駐九龍灣｜半價購手機、耳機！限時開幕優惠

HUAWEI全新體驗店進駐九龍灣 限時開幕優惠｜華為近日全新HUAWEI體驗店已進駐九龍灣德福廣場，新店空間的設計貫徹品牌「以消費者為中心」的理念，採用現代化、簡約而高端的風格。而且更帶來一連串的購物優惠，包括限量半價購買手機等，極具吸引力。



HUAWEI全新體驗店進駐九龍灣德福廣場

新店以明亮通透的開放式佈局，巧妙地搭配了溫潤的木質與簡潔線條，營造出一個寬敞舒適。店內精緻陳列了華為HUAWEI旗下最新的旗艦手機、智能穿戴設備、平板電腦及音頻產品等產品。此外，新店更配備了專業的顧問團隊，提供個人化的產品諮詢與貼心的售後支援，致力於將此處打造成一個連接用戶、探索智能生活的優質平台。

開幕限時搶購攻略：Pura 70旗艦手機享五折驚喜價

HUAWEI特意於新店開幕期間，即10月23日至10月26日，推出一系列開幕限定優惠，以回饋廣大消費者對品牌的支持。優惠的亮點在於多款流動產品將以半價或更低折扣限量發售，極具吸引力。

其中，最受矚目的是HUAWEI Pura 70智能手機（12GB/256GB版本），可以五折驚喜價$2,688（原價$5,388）限量搶購，數量為10部。另一款同樣以五折優惠發售的則是HUAWEI WATCH 4智能手錶（黑色），驚喜價僅為HK$1,499（原價HK$2,999），限量10隻，絕對是智能穿戴愛好者不容錯過的機會。

其他熱門產品亦提供大幅度折扣：HUAWEI MatePad SE 11"平板電腦（6GB/128GB Wi-Fi版）以約64折的優惠價$888（原價$1,388）限量發售10部；而HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機則以約五折的優惠價$320（原價$649）限量發售30對。

限量馬克杯與環保手提袋免費贈送

除了限時限量產品搶購外，新店亦準備了多項購物禮遇。凡顧客購買任何產品滿$299 或以上，即可獲贈精美馬克杯一個（價值$129），限量200個。此外，任何產品的購買者，皆可獲贈環保手提袋一個，限量200個。