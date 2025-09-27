Android用戶轉iPhone大崩潰？揭秘這4大常用功能為何一直缺席

現在很多年輕人都喜歡換手機，以往那種品牌「釘子戶」更是少中又少，Android換iPhone更是常有的事兒。然而，不同品牌手機之間的存在功能差異，或多或少影響使用體驗。



今天我們就來聊聊哪些iPhone一直不給的常用功能吧。

沒有長截圖

如今Android手機基本都支持「滾動長截圖」功能，用戶截圖後點擊「長截圖」選項，系統自動滾動截取整個頁面內容，適用於網頁瀏覽、聊天記錄或文檔閲讀。例如，微信聊天記錄超過一屏時，Android可一鍵生成完整截圖，操作簡單高效。

例如華為系列智慧手機可以通過手勢截取滾動長截圖（HUAWEI GLOBAL）

iPhone的截圖功能則相對侷限。iOS僅在Safari瀏覽器及部分應用提供長截圖功能，其他應用需手動截取多張圖片再拼接，或是購買一些付費的長截圖應用，步驟繁瑣且易出錯。

沒有側滑返回

Android主流系統均採用「側滑返回」設計，從屏幕邊緣向內滑動即可返回上一級界面，操作直觀且符合直覺。這一手勢已成為Android用戶的核心交互邏輯，尤其在多級菜單中大幅提升操作速度。

iPhone則堅持使用底部手勢，從屏幕底部向上滑動並暫停才能返回，習慣Android的用戶常因誤觸或操作延遲感到不適應。例如，打開應用後需重複「上滑-停頓」才能返回，而Android只需輕掃屏幕邊緣。

NFC功能不夠全面

Android NFC的實用性已深入日常，用戶可將手機貼近門禁卡、校園卡或公交卡讀卡器，實現「一碰即用」。例如，學生用Android手機刷校園卡進出宿舍，上班族用手機開公司門禁，整個過程無需額外設置。

iPhone的NFC功能僅可以使用Apple Pay和部分交通同門禁卡（中關村在線提供）

iPhone的NFC功能則高度受限。Apple僅開放Apple Pay支付、部分城市公交卡和門禁卡，但無法模擬其他類型卡片。例如，多數高校門禁卡、地鐵閘機或智能門鎖不支持iPhone，用戶仍需攜帶實體卡。

沒有分屏多任務

Android手機支持「分屏」功能：用戶可同時打開兩個應用（如一邊看視頻一邊聊天），通過拖動屏幕分界線調整窗口大小。這在處理多任務時效率顯著提升，尤其適合辦公或學習場景。

Android支持分屏使用，可同時打開兩個APP（AI生成圖片）

iPhone對分屏的支持就不是很全面，多個應用同時使用需頻繁切換，體驗割裂，畫中畫也不是特別好用。儘管iPadOS已提供分屏，但iPhone作為主力設備，這一基礎功能的缺失讓多任務處理變得低效。

這麼一看，這些功能在Android早就跑通了，Apple肯定不是因為技術原因不給上。比如側滑返回Apple之前就測試過，但後來又改回底部手勢；分屏功能，Apple在iPad上用得幾好，手機卻一直沒有上線這個功能。

事實是，Apple更想保生態「簡潔」，怕加了功能亂了用戶習慣。但現實是，用戶要的是順手，不是「簡潔」。你用Android習慣了這些小功能，再換iPhone，每次都要進行額外操作，時間久了就煩。

上面提到的這些功能玩法在Android市場已普及多年，但iPhone一直不上，也成為不少Android用戶不願換iPhone的原因之一。畢竟，用戶需要的不是「畫餅」，而是實實在在的便捷。

