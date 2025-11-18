Tim Cook明年退休Apple將變天？COO意外已卸任　最熱繼任者竟是他

據外媒最新消息稱，庫克（Timothy Donald Cook）將在明年退休，而蘋果正在為此做準備。報道中提到，蘋果公司正為首席執行官蒂姆庫克，最早於明年卸任做準備。 硬件工程高級副總裁John Ternus被廣泛認為是庫克最有可能的繼任者。



現在的庫克已經65歲，而蘋果和他本人都迫切需要找到一個合適的繼任者來領導公司。

據了解，多年來，最顯而易見的候選人一直是傑夫威廉姆斯（Jeff Williams）。作為首席運營官（COO），他所擔任的職位正是庫克當年晉升為 CEO 前的崗位。COO一職也賦予了任職者對公司整體運營最全面的宏觀視角。

然而，這一可能性已在7月終結 —— 當時蘋果宣佈威廉姆斯將卸任COO職務，而他本人已經退休。

目前繼任人選中的領跑者是John Ternus，蘋果公司硬件工程高級副總裁。

John Ternus在蘋果內部人緣極佳，並贏得了庫克、威廉姆斯及其他高管的尊重。一位接近蘋果高管團隊的人士表示：

蒂姆非常喜歡他，因為他擅長做演示，性格溫和，從不在郵件中留下爭議性內容，而且做決策時極為謹慎。他在很多管理特質上與蒂姆非常相似。

現在的問題是，現在的蘋果已經遠沒有當年喬布斯（Steve Jobs）領導下的神奇，而庫克之後的繼任者能夠讓蘋果重拾輝煌嗎？這個還是要打一個問號的。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】