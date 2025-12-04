華為Mate 80 Pro Max拆解！全鋁機身藏玄機　揭雙潛望鏡頭秘密

華為Mate 80系列已經上市，不少人已經拿到了新機，拆解博主「楊長順維修家」也第一時間進行了拆機。



其中，華為Mate 80和Pro版相對比較常規，不過兩者主板並不相同。

Mate 80 Pro Max最受關注，其後殼不僅是金屬材質，還是一整塊鋁合金CNC打造，甚至連卡扣都是一體，而不是常規方案中後期單獨增加，強度會大大提升。

中央雙環的部分可以看到並不是一體式，而是挖了圓孔，保證無線充電正常使用。

+ 5

據Mate 80系列ID設計師透露，雙環區域的材質拼接是這一代設計中遇到的最大困難。

今次設計使用了鋁合金和玻璃纖維兩種材質的拼接，這對視覺一致性帶來巨大的挑戰。

因為不同材質即便是在同樣的光源下，表面的漫反射也不一樣，無法做到一致的顏色效果，看似一體的材質搭配，背後實際是100多輪的色彩梯度調試。

Mate 80 Pro Max主板的集成度也非常高，內部塞滿了元器件，基本沒有任何空餘位置，尤其是後攝模組佔地面積巨大。

這次Mate 80 Pro Max採用了雙潛望長焦模組，相比較Pura 80 Ultra上的一鏡雙目確實體積更大一些，但好處是變焦切換會更絲滑，而且成本大大降低，兩顆鏡頭加起來也比一鏡雙目的單顆便宜很多。

遺憾的是，目前的拆解還沒展示出麒麟9030和麒麟9030 Pro真身，可以期待一下後續。

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】