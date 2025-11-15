電線捆綁在一起超危險　拖板勿插大功率電器　央視實測給出這答案

在日常生活中，電氣線路和用電設備、器具是家庭電氣火災的主要風險點。



電氣火災一般是指由於電氣線路、用電設備等發生故障釋放的電火花、高溫等熱能，以及未發生故障的電熱器具表面產生高溫，在具備燃燒條件下，引燃本體或其他可燃物而造成的火災。

據CCTV中央電視台最新報道，消防檢查發現在日常電器使用中，許多人習慣將電線捆紮或者纏繞在一起，這可能會導致聚熱升溫甚至引發火災。

模擬試驗中，將四個1800瓦的燒水壺插在功率2500瓦的插線板上，並把插線板的電線捆紮在一起，讓四個水壺同時工作。

僅僅2分鐘，插線板的溫度便從起初的21℃左右跳到了100℃。

在溫度達到189℃時，捆成一團的電線突然發出爆響聲，產生明火，最終將電線完全燒焦。

提醒：

在拖板使用過程中，一定要將插線板的連接線打開，以便散溫。

尤其是進入冬季居民家中各類取暖設備增多，在插線板上切勿同時插多個大功率電器使用，否則極易造成電線短路。

