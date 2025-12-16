BYD及DENZA香港交付量破兩萬！陳豪夫婦成第20000位車主

BYD及DENZA香港交付量破兩萬！陳豪夫婦成第二萬位車主｜比亞迪BYD香港於近日宣布於香地市場累積交付的BYD及DENZA雙品牌新能源車總量已正式突破20,000輛。標誌著品牌在香港的發展已邁向更成熟穩定的階段。自進入香港市場短短三年間，比亞迪憑藉多元化的新能源車產品線與領先的電池技術，迅速獲得本地消費者的信任，成功在競爭激烈的電動車市場中建立了穩固的地位。



陳豪夫婦成DENZA第20000位車主

為紀錄這一重要發展進程，比亞迪香港於早前舉行了「兩萬信賴感恩同行」活動。活動中，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮先生及仁孚集團行政總裁顏樂文先生，親臨DENZA九龍灣旗艦店，一同見證這項里程碑。劉學亮先生在儀式上表示，能在三年內獲得超過20,000名車主的選擇，是BYD與DENZA雙品牌在香港紮根的重要動力，品牌承諾將繼續以實際行動，推動更可持續、安全可靠的出行方式。

BYD及DENZA香港交付量破兩萬台

陳豪陳茵媺夫婦加持：旗艦豪華MPV DENZA D9成為家庭新座駕

此次里程碑活動的最大亮點，是迎來了第20,000位香港車主——知名藝人陳豪及陳茵媺夫婦。這對向來重視家庭出行質素與可持續生活方式的夫婦，選擇了DENZA旗艦級純電動豪華七座MPV DENZA D9作為最新的家庭座駕。他們的選擇不僅具備星級效應，更客觀地反映了D9車型在高端家庭用車市場的競爭力。

陳豪夫婦選擇D9，主要看中其寬敞舒適的七座位布局、配備電動按摩功能的頂級NAPPA真皮座椅，以及講究的豪華車廂設計，這些配置為一家五口的日常出行提供了極致舒適的體驗。在性能與實用性方面，D9展現出卓越的數據表現：其WLTC純電續航里程可達520公里，並支援「充電10分鐘、續航150公里」的快速充電功能。配合比亞迪自主研發、以安全耐用著稱的刀片電池，為家庭長途出行提供了可靠的能源保障。

DENZA D9

D9智能安全與空間設計：滿足現代家庭多元需求

作為父母，陳豪夫婦對車輛的安全性有著極高要求。DENZA D9搭載了多項先進安全配置，包括DiSus-C智能車身控制系統、AEB自動緊急制動、雙層防撞梁及九大安全氣囊等，提供了全方位安全守護，令他們在接送小朋友及家庭出遊時倍感安心。

此外，D9的靈活空間亦是吸引他們的重要因素。車尾行李空間能夠輕鬆放下單車、玩具或拍攝工作所需的器材，大大提升了實用性。車內配備的小雪櫃方便預先冷藏飲品或保持食材新鮮，配合全景天窗、真木飾板等細緻內飾，營造出明亮舒適、富質感的乘坐氛圍。