vivo S50開箱！S8s Gen 3搭Sony潛望長焦+6500mAh大電　CP值超高

vivo S50新機已正式發布，售價2999元起（人民幣，下同）。



現在這款新品已經來到快科技評測室，下面為大家帶來圖集。

vivo S50提供四款配色，分別是告白、靈感紫、悠悠藍和深空黑，我們手上的是靈感紫版本。

ID設計上，vivo S50採用矩形鏡組設計，全系配備航空鋁金屬中框，採用全新紗緞光刻工藝。

新機堪稱「長焦Live神器」，搭載索尼5000萬像素大底潛望長焦，搭配1/1.95吋傳感器，支持3倍光學變焦以及6倍高質素變焦，最高支持100倍變焦。

基於旗艦級潛望長焦，vivo S50將「大師級Live運鏡、長焦Live、氛圍濾鏡、AI魔法影像」四大王牌體驗集於一身。

性能方面，vivo S50搭載高通Snapdragon 8s gen 3晶片，和Snapdragon 8 gen 3完全同源，採用4nm製程，CPU與Snapdragon 8 gen 3同架構。

新機內置6500mAh藍海電池，支持90W有線快充和40W無線充電。

售價方面，12GB+256GB售價2999元；12GB+512GB售價3299元，16GB+512GB售價3599元。

