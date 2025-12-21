別忽視車頂這凸起物！不只是裝飾　關鍵時刻防雷、增強訊號兼保命

開車時你一定看過許多汽車車頂後方都有一個像鯊魚背鰭的突出物，流線、俐落，甚至讓車看起來更有流線感。



很多人以為那只是設計裝飾，但事實上——這個被稱為 「鯊魚鰭天線（Shark Fin Antenna）」 的東西，功能多到超乎想像，是現代汽車不可或缺的科技配備。

現代的汽車鯊魚鰭天線（AI生成圖片）

鯊魚鰭最基本的作用：替代傳統天線

在傳統汽車設計裡，車頂常常裝有一根細長天線，用來接收廣播訊號或其他通訊功能，這類天線雖然功能正常，但缺點不少：容易折斷、被風吹得晃動產生風噪，而且外觀較不流線，不少人開快車時，也會聽到刺耳風切聲。

「鯊魚鰭」的造型靈感，正是源自鯊魚背鰭 — 利用流線設計減少阻力與渦流，讓整體造型更穩定、空氣阻力更低，也讓風噪更小、更安靜。

同時，鯊魚鰭內部其實藏有天線模組，能取代傳統長天線的收音、導航與通訊功能，讓車輛在接收廣播、GPS 定位、通訊訊號時，更穩定，也更不容易受到外在損壞。

傳統汽車的天線（unsplash@dragon white munthe）

更令人意外的是，鯊魚鰭其實還肩負著「靜電釋放器」以及類似「避雷針」的角色。它能將車身累積的靜電引導至車頂並釋放，避免電荷堆積——這對冬季乾燥、加油、下雨等容易產生靜電的情況特別重要。

不僅能減少車身吸附灰塵，也能降低電子系統受干擾的風險。更進一步地，在雷雨天或強電磁干擾環境中，鯊魚鰭也可能發揮近似避雷針的效果，協助車體更快地釋放多餘電荷，為行車增加一層額外的安全保護。

下次當你再看到車頂那塊「鯊魚鰭」時，不妨多想想它的用途——它可能正默默在幫你接收導航訊號、減少風噪、釋放靜電、避免雷擊。對許多人來說，它是「好看設計」；對懂車的駕駛來說，它是「安全與功能兼具的隱形配備」。鯊魚鰭，是那種「低調但重要」的細節 —— 看似簡單，卻能大大提升行車體驗與安全。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】