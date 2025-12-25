裸眼3D實用化關鍵！中國博士AI成果登Nature　告別暈眩靠這黑科技

據媒體報道，上海人工智能實驗室與復旦大學聯合培養博士生馬煒傑，近日在《Nature》發表關於新一代裸眼3D顯示系統「書生·瞳真EyeReal」的研究成果。



該研究藉助AI技術，首次在桌面級尺寸上實現了超寬範圍、全視差的裸眼3D顯示。

這項突破意味着，在無需佩戴任何設備的情況下，觀看者即可在桌面屏幕上獲得超過100度視角的高質量3D視覺體驗，且同時包含水平與垂直等全部視差類型。

該系統從根本上避免了傳統3D技術因瞳距失配而導致的眩暈問題，標誌着裸眼3D顯示向實用化邁進關鍵一步。

EyeReal系統的核心技術在於其「點對點」的光場重建能力：通過專門設計的AI深度學習算法，系統能在0.02秒內即時計算觀看者雙眼位置，並生成對應的3D光場分佈。

隨後，藉助一個簡潔的三層液晶顯示器堆疊結構，系統即可將光線精準投射至人眼，實現立體視覺的即時構建。

該成果不僅預示着一場數字視覺體驗的革命，更凸顯了AI在突破物理邊界、推動基礎研究方面的戰略價值。當傳統方法觸及性能天花板，AI能夠挖掘被忽視的潛力、攻克以往看似無解的難題。

相關文章：Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡 75克輕量化設計與AI技術新突破（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】