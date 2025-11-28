HUAWEI MatePad Edge重新定義電腦　憑這1招做到纖薄與性能兼得

2012年，微軟發布了初代Surface Pro，這是業內第一款二合一平板電腦。自此，「平板電腦+磁吸鍵盤」 的組合成為大眾認知中二合一設備的經典形態，時至今日也沒有太大變化。



2025年11月19日，華為發布了HUAWEI MatePad Edge HarmonyOS二合一平板電腦，重新定義了二合一平板電腦。或者說，它才是業內第一台真正意義上的二合一平板電腦。

雖然同樣都是一台平板電腦再加上一塊磁吸鍵盤，但是傳統的二合一平板電腦需要在打開平板的支架支撐在桌面上，會佔用大量桌面空間。如果放在腿上，或者是一些比較窄的地方，就難以維持筆記本形態。

HUAWEI MatePad Edge的革新之處就在於它採用了全新的懸浮磁吸鍵盤設計，屏幕放在鍵盤支架上即可，不僅節省了桌面空間，而且調整屏幕角度也非常方便，使用體驗更加貼近真正的筆記本。

作為一台擁有生產力屬性的設備，想要讓處理器達成PC級的性能釋放，「風扇+散熱模組」 的主動散熱系統必不可少，這也導致二合一平板很難做到極致纖薄，否則便要犧牲散熱效能。

比如我們熟知的Surface Pro 11厚度為9.5mm。

而HUAWEI MatePad Edge卻在6.8mm的超薄機身內，帶來了28W的性能釋放，那它是怎麼做到的呢？

．在充電口區域附近，單獨配置小型VC；總VC面積可達12000平方毫米，降低了主板溫度，相較於無VC可以提升處理器2W以上TDP；

．首次在平板產品內應用超薄液冷膜，憑藉獨樹一幟的流道可塑性設計與兩個雙層微泵的組合，提升了處理器3W TDP；

．首創背部進出風架構，搭配近4000個1.2mm大風孔與出風腰線，大幅降低整機風阻、提升風量；

．多流道內吹風風道設計，實現快速解熱，有效降低機身溫度……



正是通過大量的細微改進，讓HUAWEI MatePad Edge的性能釋放實現了從量變到質變的轉換，即便是28W滿載狀態下，也能將SOC溫度控制在60攝氏度以內，同時還做到極致的靜音。

而同樣厚度的windows筆記本，想要實現28W性能釋放，大多通過暴力風扇解決，噪聲感人。

在做工方面，HUAWEI MatePad Edge也完全無需擔心。

首先是鍵盤，全新星躍懸浮鍵盤採用與平板一樣的航空鋁一體成型工藝，與平板結合時整機渾然一體，不僅質感比起常見的塑膠鍵盤看上去要更加高級，而且打字時也不會有鬆鬆垮垮的感覺。

至於屏幕，HUAWEI MatePad Edge是業界首款搭載OLED護眼雲晰柔光屏的二合一平板電腦，屏幕尺寸14.2英寸，峰值亮度1000nits，分辨率3120*2080。

這樣的屏幕素質比起以往的MateBook X Pro有過之而無不及，當然也不會輸給高端Windows商務本。

另外還配備了32GB LPDDR5內存和2TB PCIe 4.0 SSD，電池容量48Wh，輕辦公場景能連續使用超過10小時。

不管你是否喜歡華為，這家公司的的確確是在用心打造產品，每一次新品的發布，都會帶來令人由衷歎服、同時又極具實用性的創新。

P.s.難道你還指望上面這種由磁吸鍵盤 + 平板電腦 + 磁吸背夾拼湊起來的產品來與國際主流二合一平板電腦競爭！

航空鋁一體成型機身+1000nit的14.2寸OLED屏幕

14.2吋的OELD顯示屏，四面窄邊框設計，屏佔比94%，峰值亮度1000nits，分辨率3120*2080，PPI為264，刷新率120Hz。

三圍尺寸312×212×6.85mm，單機淨重780g，搭配星躍懸浮鍵盤時整機重量為1.3kg。

HUAWEI MatePad Edge採用6系航空鋁一體成型機身，除了出風口、轉軸和內部結構件，外部機身包括支架、後蓋都採用華為創新研發的鋁合金材質。

在不外接鍵盤的時候，自帶的支架也能讓平板立在桌面上。

支架下方隱藏着4000個散熱孔，風孔直徑1.2mm，採用高速鑽工藝，通孔率接近50%，在14寸的機身上實現了超大進風面積。

140W的Type-C充電頭，不僅可以給電腦充電，也能作為華為手機的快充。

磁吸星躍懸浮鍵盤：航空鋁一體成型

全新星躍懸浮鍵盤採用與平板一樣的航空鋁一體成型工藝，雙面夾設計，可以讓平板以懸浮的方式吸附在鍵盤上。使用體驗可以媲美甚至超越了單一形態的筆記本。

鍵盤採用鋁合金材質，通過陽極氧化工藝呈現細膩質感，觸手溫潤舒適且不留指紋，質感比起競品的塑膠材質要更加高級，而且也更加堅固。

HUAWEI MatePad Edge的按鍵擁有1.8mm舒適鍵程，這在二合一本中並不多見。再配合先減速後剎車的軟着陸方案，在體驗舒適手感的同時也能減少手指的疲勞。

此前鍵盤左下角的Win鍵變成了圓形的鴻蒙鍵，按一下可以打開鴻蒙開始菜單。

右邊Alt鍵旁邊有一個小藝智慧鍵，可一鍵喚醒小藝智慧助手。

下面有塊全域壓力感應觸控板，在震感、壓感、觸控和快捷手勢等方面均達到旗艦標準。

鍵盤自帶Type-C 充電口，支持65W充電功率，能同時給主機和鍵盤供電。

和其他二合一筆記本不同，華為將70%磁鐵佈局支架上側，20%磁鐵佈局支架兩側以及10%磁鐵佈局支架下側，最終形成環形磁鐵陣列，能將平板以懸浮的姿態穩固吸附在鍵盤支架上，不需要像競品那樣將平板放在桌面上，節省了大量桌面空間。

鍵盤上的轉軸智齒85度開合，平板上的支架可以支持90度翻轉，最高可以實現接近180度的開合角度。

可能會有人質疑磁吸鍵盤是否牢靠，下面我們就來演示一下！

我們拿着鍵盤，以非常快的頻率甩來甩去，平板依然很牢固地與鍵盤吸附在一起。

辦公與生產力體驗：秒開1.3GB文檔

1. 辦公體驗

這是Windows上的WPS。這是Harmony二合一平板電腦上的WPS，使用體驗與Windows PC幾乎一模一樣。

Windows PC上擁有的WPS表格的數據、圖表、公式、演示視圖、對象等等功能，在這裏都能實現。

2. 1GBWord與PPT文檔秒開

當然，鴻蒙二合一平板電腦並不僅僅是能做到與PC相同的界面與操作，它的很多體驗都遠遠超越了PC，尤其是在打開超大文檔時更是如此。

我這裏有2個文檔，一個是1.3GB的Word文檔，另外一個是1.2GB的PPT文檔，我們來看看這台電腦的打開速度。

這是1.3GB的Word文檔，完全做到了秒開，而且操作順滑無比。

這個文檔我在配備了48GB DDR5內存的酷睿i9-14900K主機上都無法做到秒開，而且由於裏面圖片太多，打開後操作會有明顯的延遲感。

1.2GB的PPT文檔，同樣也是秒開。

3. CAD軟件

鴻蒙二合一平板電腦預裝的中望CAD個人版，完全復刻了 Windows PC 版的全量功能，不僅採用一致的大屏佈局，工具欄、菜單欄、功能區也一應俱全。像圖紙瀏覽、繪製、編輯、標註、打印等高頻功能，以及文件對比、智能夾點、批量打印等專業功能均全部保留。

同時，它還延續了 PC 版的經典操作界面和繪圖命令，設計師不用改變操作習慣就能上手，且同樣兼容 DWG/DXF/DWF/DWFX 等主流圖紙格式，無需擔心文件兼容問題。

使用體驗上，不僅可以做到快速開啟，在進行移動、縮放等操作時也絲滑流暢。

4. 剪映

鴻蒙二合一平板電腦可以安裝剪映專業版，使用體驗與PC版幾乎一樣。

我們將一個渲染好的時長為7分鐘的視頻以4K 30FPS H265編碼導出，鴻蒙二合一平板電腦用時14分鐘左右，比使用Intel與AMD核顯的PC快了數倍。

鴻蒙生態體驗

1. 平板模式與電腦模式文件互通

鴻蒙二合一平板電腦想要在平板模式與電腦模式之間切換有個方法，一是進入「設置-系統」界面進行選擇。

更簡單的辦法，就是4根手指按在鍵盤的觸控板上左右滑動就行，向左滑動是平板模式，向右滑動則是電腦模式。

電腦模式下，我們在桌面新建了一個名為「測試」的xlsx文件。

切換到平板模式後，這個文件出現在了個人—桌面文件中。

2. 本體AI部署

與其他安卓平板只能使用線上AI不同，鴻蒙二合一平板電腦還可以在本地部署各種AI模型。

鴻蒙二合一平板電腦在系統設置中內置了統一的AI模型管理中心，通過清晰直觀的圖形界面，一鍵完成對各類AI模型的下載、更新與卸載，而無需複雜的代碼和複雜的後台配置。

3. 超級終端

在手機平板與筆記本的交互方面，華為「超級」技術雖然一直被各大PC廠商競相模仿，但在體驗方面，鴻蒙二合一平板電腦顯然要遠遠強於所有同類產品。

鴻蒙手機與鴻蒙電腦，只需要登錄相同的華為賬號，靠近之後，就會發現對方，這個時候手機屏幕就會出現在電腦屏幕上。

無需使用數據線連接，手機和電腦文件可以相互拖拽。

4. 鍵鼠與剪貼板共享

手機和電腦進入設置->多設備協同打開鍵鼠共享，就可以使用一套鍵鼠同時控制2個鴻蒙設備。

開啟鍵鼠共享後，2台設備的剪貼板也互通了。

手機上覆制一段內容，可以直接粘貼在手提電腦的文本框中（中關村在線提供）

我們在手機上覆制一段內容，可以直接粘貼在筆記本的文本框中。

同理，手提電腦中的文字也可以拖拽到手機內（中關村在線提供）

散熱測試：滿載25W性能釋放 整機完全靜音

鴻蒙二合一平板電腦配備了VC主動散熱系統，以平板電腦的身型達成了28W性能釋放，下面我們來通過幾款應用來測試這款電腦的散熱效能，測試時室溫25攝氏度。

1. 和平精英

和平精英選擇「HDR高清畫質」，幀率為90FPS。

我們無論操作，都無法讓鴻蒙二合一平板電腦在這款遊戲中達成28W性能釋放，即便是在90FPS滿幀狀態下，同時還雙開另外一個遊戲，功耗也只有10W，整機溫度33攝氏度，SOC則是30攝氏度。

2. 原神

《原神》選擇「非常高」畫質，幀率60FPS。

《原神》原神的功耗就更低了，功耗只有8W，測試12分鐘之後，整機溫度33攝氏度，SOC則是30攝氏度，與《和平精英》的表現一模一樣。

3. 剪映專業版

我們使用剪映導出一段4K 30FPS視頻。

剪映專業版在導出視頻時，SOC性能釋放可以穩定在25W左右，此時核心溫度60攝氏度，後殼溫度只有35攝氏度。

在保持25W性能釋放時，即便是貼近電腦屏幕，也聽不到風扇的噪聲。而即便是Surface Pro這樣的設備，在同樣的條件下，會有很明顯的噪音。

小結：業界第一台真正的二合一平板電腦

HUAWEI MatePad Edge 鴻蒙二合一平板電腦的確可以稱得上是一款劃時代的產品！

由於微軟似乎不太知道該如何優化Windows系統的繁瑣觸控操作，在觸控體驗方面，HUAWEI MatePad Edge領先了Windows平板好幾個身位，二者完全不在一個級別。

與一些由鍵盤、平板、磁吸背夾拼湊起來的安卓二合一平板相比，HUAWEI MatePad Edge重量更輕、更節省桌面空間，使用起來也更有筆記本的感覺。

在使用體驗上，HUAWEI MatePad Edge流暢得讓人吃驚！

我們分別測試了1.3GB的Word文檔和1.2GB的PPT文檔，HUAWEI MatePad Edge都能做到秒開，而且打開後馬上就能毫無卡頓地進行編輯。

同樣的文檔，我們在酷睿i9-14900K台式機上打開時都要等好幾秒，而且進入後會卡頓一段時間才能繼續操作。

這方面也與華為多年來在文件系統上的深入優化息息相關，畢竟多年前華為手機的4K隨機性能就數倍於友商競品，反映到系統響應速度方面，HUAWEI MatePad Edge就能做到PC都難以實現的文檔秒開。

在應用方面，華為也正在全力推動HarmonyOS 5生態的發展。

與半年前相比，現在的HarmonyOS 5不僅可以實現PC級辦公，還完全復刻了 Windows PC 上的中望CAD和剪映專業版，也就是說HUAWEI MatePad Edge拿來CAD製圖或者視頻剪輯是完全沒有問題的。

在華為的推動下，HarmonyOS 5的生態發展速度遠非一眾Linux系統可比。

隨着華為逐漸完善HarmonyOS，相信未來會有更多的信創電腦進入鴻蒙生態圈。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】