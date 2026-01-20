除了GTA 6還有什麼？盤點40款即將推出大作　這幾款隱藏神作必玩

雖說去年已有許多出色的遊戲發行，令人期待的、令人意外的作品都有，但 2026 年也將是具有歷史意義的一年，全球玩家都在引頸期待著《俠盜獵車手VI》（GTA 6），不過除了它已外，還有許多備受矚目的作品，就像 2025 年的《光與影：33號遠征隊》一樣，絕對能帶給你意想不到的驚喜。



本文將收錄 2026 年即將推出的 3A、大作、獨立遊戲，包含發售日期、平台與最新消息，並不定時更新更多資訊與作品，COOL讀者們可以收藏文章，並隨時回來查看更新內容！

《Mudang: 雙心之印》

開發團隊：EVR STUDIO

遊戲類型：第三人稱潛行動作冒險

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



本作改編自網路漫畫《MUDANG》，遊戲背景設定在不久的將來，朝鮮半島南北雙方即將統一為一個國家。隨著統一的到來，南北雙方的敵對關係逐漸消退。

然而，國家安全局擔心民眾的安全意識下降，於是創建了一支名為「ORDO」的K-pop團體。新團體爆紅之後，不僅提高了志願入伍人數，也讓國安局的威望水漲船高。

同時，一個來歷不明的武裝組織出現，並以ORDO為目標。為了應對這項威脅，國家安全廳組建了一支名為「Hour」的精英部隊，負責保護ORDO。主角池正泰因為在關鍵戰鬥時會遭遇突發性頭痛而被降職，並被指派擔任這個團體的經紀人。

《港警成雙：來自城寨》

開發團隊：Team DF

遊戲類型：雙人合作冒險遊戲

發售日期：2026年第一季

登陸平台：PC；

是否支援中文：是



《港警成雙：來自城寨》是一款敘事向的雙人合作遊戲，講述幾個在九龍城寨一起長大的好朋友因為命運的捉弄，走向了不同的人生軌跡。玩家將可和你的朋友扮演多個角色，切身體驗一場經典港產警匪故事。在這場兵捉賊遊戲中，演繹他們的恩怨情仇，以及此生無法逃離的宿命。本作具備本地分屏的遊玩系統，也可以與朋友遠程同樂。

使用 Steam 的遠端同樂功能，兩人只須有一人購買一份遊戲， 就可以邀請另一位好友一齊玩。除了分屏遊玩系統之外，本作已確定會支援繁體中文，並支持廣東話和國語配音，玩家可以在遊玩過程中隨心切換，增強代入感。

《真・三國無雙 起源》DLC《夢幻四英傑》

開發團隊：KOEI TECMO GAMES CO., LTD

遊戲類型：砍殺遊戲

發售日期：1月22日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2；

是否支援中文：是



廣受好評的《真・三國無雙》系列重啟之作《真・三國無雙 起源》預定將於Nintendo Switch 2發售，同時確認大型DLC《夢幻四英傑》將於2026年1月22日（四）全平台同步推出。

《The Legend of Khiimori》

開發團隊：Aesir Interactive, NightinGames

遊戲類型：冒險、模擬遊戲

發售日期：3月3日

登陸平台：PC；

是否支援中文：是



在《The Legend of Khiimori》中玩家將扮演勇敢的信差騎士，與你的馬兒建立深厚的感情，征服13世紀蒙古的廣袤荒野。培育並訓練擁有特殊能力的馬匹，探索這片多樣化而迷人的土地的各個方面。

《明日潮汐（Tides of Tomorrow）》

開發團隊：Digixart

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2月24日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



遊戲簡介：《九十六號公路》開發商的最新力作《明日潮汐 Tides of Tomorrow》挑戰玩家在險惡的海洋星球「艾淋德星」上的生存技能，以及如何在好友們和最愛的直播主所做的種種選擇中存活下來。

《High On Life 2》

開發團隊：Squanch Games, Inc.

遊戲類型：第一人稱射擊遊戲

發售日期：2月13日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：簡體中文



超無厘頭的第一人稱射擊遊戲，在全新續作《High On Life 2》中，你將與你所愛的怪咖外星夥伴們一同穿梭於絢麗又危險的星球之間，用射擊、刺殺與滑行技術炸掉妄想為人類生命標上價格的邪惡製藥公司！

《瑪利歐網球 狂熱》

開發團隊：Camelot Software Planning

遊戲類型：運動遊戲

發售日期：2月12日

登陸平台：Nintendo Switch 2；

是否支援中文：是



《瑪利歐網球》系列新作，也是Nintendo Switch《瑪利歐網球 王牌高手》（2018）的續作。此次共有38位角色、30種不同功能的球拍能讓玩家選用。

《我的英雄學院 無盡正義》

開發團隊：Byking Inc.

遊戲類型：動作遊戲

發售日期：2月6日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



在最多3對3的華麗「個性」戰鬥中展開激戰。在英雄與敵人的最終決戰中，跟隨著綠谷出久及其他角色的腳步，見證「One For All」及「All For One」動搖世界的終極對峙。

《Half Sword》

開發團隊：Half Sword Games

遊戲類型：動作、冒險、模擬遊戲

發售日期：2026第1季

登陸平台：PC；

是否支援中文：簡體中文



《Half Sword》是一款基於實際物理所打造的中世紀戰鬥遊戲，遊戲中還原了15世紀的武器和盔甲，大膽地展現了中世紀戰鬥的殘酷本質，並加入了大量的血腥元素。

這款作品在Steam上推出試玩版的前6個月，就被400,000名玩家加入了願望清單，被許多玩家期待。此外，它在Steam新品節上推出試玩版後，也是本次試玩名單中最受歡迎的作品。

《仁王3》

開發團隊：KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：2月6日

登陸平台：PC、PlayStation 5；

是否支援中文：是



《仁王》系列最新作品。本作為《仁王》系列首次採用「開放地圖」設計，並導入可即時切換「武士」與「忍者」兩種戰鬥風格的全新戰鬥系統，帶來更加進化的「黑暗戰國動作RPG」體驗。開發團隊延續前作陣容，由「Team NINJA」操刀製作。

《黎明行者之血（The Blood of Dawnwalker on Steam）》

開發團隊：Rebel Wolves

遊戲類型：動作、冒險、角色扮演遊戲

發售日期：尚未公開

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《黎明行者之血》為開放世界的黑暗奇幻動作RPG。 故事背景在14世紀歐洲，你將扮演柯恩，一名白晝時為人類，黑夜時為吸血鬼的年輕男子。在為了拯救家人的奮鬥之中，所做出的各種抉擇與揭露的秘密，將塑造成屬於你的故事。

《電車炫客（Denshattack!）》

開發團隊：Undercoders

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2026年春季

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



看起來超酷炫，充滿日式動漫風格的開火車飆速的有趣作品。技巧操控你的火車翻轉、輾磨並熟練奔馳在充滿節奏、跳脫規則的旅程，在色彩繽紛的日本反烏托邦世界中穿梭。擊敗敵對幫派，摧毀黑心的大型企業，用你的獨特技巧、速度和作風主導這條軌道。

《Teamfight Manager 2》

開發團隊：Team Samoyed

遊戲類型：模擬遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC；

是否支援中文：是



《Teamfight Manager 2》屬於「經理人」、「模擬」類遊戲，這類遊戲是讓玩家化身為某個職業，例如有名的《卡店模擬器》，就是讓你當卡店老闆，負責進貨、上架，開卡包賣卡包等等。

至於經理人性質，就像《NBA 2K》系列中的「王朝模式」，讓你運籌帷幄，大至戰術指派、球員交易小至照顧、鍛鍊選手都由玩家負責，但由於玩家擔任的是經理人的關係，所以我們並不會實際操控上場的選手。

而《Teamfight Manager 2》就是 MOBA 電競主題的經理人遊戲，你主要負責招募選手、制定訓練菜單、處理轉會、Ban&Pick以及選擇每一場比賽的戰術方針。一名選手可培養的數值就高達14種，包含：尾兵、技能閃避、技能精準度、賽場意識、專注、心理素質、判斷力等等，可謂是非常豐富了，使得玩家完全能培養專屬於自己的Faker。

《無敵少俠VS（Invincible VS）》

開發團隊：Quarter Up

遊戲類型：格鬥遊戲

發售日期：5月1日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：否



《無敵少俠VS》（Invincible VS）為Skybound Games的新成立子工作室Quarter Up開發，玩法為3v3格鬥，標榜快節奏、連擊、血腥暴力風格，完美還原了漫畫與動畫中的血腥畫面，例如：碎骨及致命必殺。

《沙羅週期（SAROS ）》

開發團隊：Housemarque

遊戲類型：動作遊戲

發售日期：4月30日

登陸平台：PlayStation 5；

是否支援中文：是



《沙羅週期》是一款結合「彈幕射擊」、「第三人稱動作射擊」與「Roguelite」要素的作品。玩家將操控索塔里執法者Arjun Devraj，前往神祕星球「卡爾克薩」，調查一座失聯殖民地的真相。

遊戲擁有可永久解鎖的資源與養成系統，每次死亡後都能帶著累積的升級重新出發，強化武器與裝甲套裝。Devraj配備的「索塔里之盾」能格擋攻擊、吸收子彈能量，並將右臂轉化為強力的「卡爾克薩武裝」，將能量反擊給敵人。

《007 First Light》

開發團隊：IO Interactive

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：5月28日

登陸平台：Nintendo Switch 2、PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《007 First Light》是一款第三人稱動作冒險遊戲，該作將訴說一個全面重新詮釋的原創版詹姆士·龐德起源故事。該作的一大特色就是「創意方法」，遊戲不會限制玩家，你想要透過潛行方式並在不被任何人發現的情況下完成任務。還是要直接大開殺戒都可以，用自己喜歡的方式扮演龐德。

而由Q部門提供的道具是玩家不可或缺的工具，能給予您眾多方式來解決面前的難題。玩家可以入侵攝影機系統來開闢路徑、用雷射切開上鎖的門，或吸引警衛的注意力來製造空檔溜過去。

隨著完成更多任務，玩家將能解鎖更多道具，在您成長為一名貨真價實間諜的旅程中提供各種支援。隨著小衝突演變成需要使用致命武力的程度時，遊戲中的龐德便能獲得其著名的「殺人執照」，並可運用其精湛的槍法直接開始交火而不受阻攔。

《鬼武者 Way of the Sword（Onimusha: Way of the Sword）》

開發團隊：Capcom

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《鬼武者 Way of the Sword》是款劍鬥動作遊戲。這次的舞台為江戶時代初期的「京都」，它因瘴氣而幻化成了不可思議的樣貌，各式各樣充滿詭譎氣息的關卡充斥其中。

來自異界的奇形敵人「幻魔」以及棲息於此地的人們，共同交織出一部黑暗的幻想故事。而一名手臂戴著「鬼之籠手」的武士奔馳於京都各地，斬殺猖獗的幻魔。武士在壯烈的劍鬥中以血沐身，尋求戰鬥的意義。

《戰爭機器：E-Day（Gears of War: E-Day）》

開發團隊：The Coalition、People Can Fly

遊戲類型：第三人稱射擊遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《戰爭機器：E-Day》故事設定在初代《戰爭機器》發生的14年前。當天，被稱為Emergence Day的災難突然降臨，潛伏於地底的Locust Horde全面湧出，瞬間席捲整個星球Sera。

主角Marcus Fenix 與他的夥伴 Dom Santiago，作為人類政府COG的士兵，必須在這場突如其來的末日中求生，面對前所未見的恐怖戰爭。本作舞台設定於系列首度亮相的新城市Kalona，帶玩家重新見證這段改變世界命運的開端。

《人機迷網（PRAGMATA）》

開發團隊：Capcom

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：4月24日

登陸平台：Nintendo Switch 2、PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



遊戲背景設定在近未來的月球基地，描繪一個反烏托邦世界。玩家將同時操控兩位主角：身穿太空裝的男子「休」（Hugh）與機器人少女「黛安娜」（Diana），兩人需攜手對抗月表上的 AI，找到返回地球的道路。

《殺戮尖塔2（Slay the Spire 2）》

開發團隊：Mega Crit

遊戲類型：策略、卡牌遊戲

發售日期：2026年3月

登陸平台：PC；

是否支援中文：否



來自北美的獨立遊戲開發團隊Mega Crit曾經開發過一款舉世聞名的作品《殺戮尖塔》（Slay the Spire），該作在2017年推出搶先體驗，但起初的銷量並不亮眼，前兩週銷量僅有約2,000多份，直到後來在實況主與大量的宣傳下玩家們才漸漸發現這款隱藏的神作，到了現在，正式版早已賣破200萬份，於Steam上也獲得了「壓倒性好評」的評價。

而現在…尖塔將在2026年回歸！從現在公開的資訊看來，「鐵衛士」以及「寂靜獵手」皆會回歸，新職業為「死靈法師」（The Necrobinder），以及尚未公開的「???」新職業。至於「故障機器人」及「觀者」目前看來是不會回歸了。

《神鬼寓言（Fable）》

開發團隊：Playground Games

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《神鬼寓言》是系列自《神鬼寓言：魔幻旅程》（2012）後睽違多年推出的全新作品，同時也被定位為系列重啟之作，希望以更現代化的玩法與視覺表現，將《神鬼寓言》重新介紹給新世代玩家。

遊戲採第三人稱視角，玩家可以自由探索世界，並使用多種戰鬥手段，包括近戰武器、遠距離弓箭，以及威力強大的魔法技能，打造屬於自己的戰鬥風格。

《極限競速：地平線6（Forza Horizon 6）》

開發團隊：Playground Games

遊戲類型：賽車遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《地平線6》是《極限競速：地平線》系列第六部作品，同時也是《極限競速》整個系列的第十四款正傳作品。《極限競速：地平線6》舞台將移師日本，玩家可在以「東京」為核心、經過風格化設計的龐大城市與周邊地區中自由奔馳，體驗高速公路、狹窄街巷與夜景霓虹交織的極致街頭競速樂趣。

《深海迷航2（Subnautica 2）》

開發團隊：KRAFTON, Inc.

遊戲類型：動作、冒險、生存遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、Xbox Series X/S；

是否支援中文：簡體中文



《深海迷航2》是《深海迷航》系列團隊打造的全新開放海域生存遊戲。玩家將再次踏入神祕的外星海洋世界，既可以單人冒險，也能與好友合作探索各式各樣充滿魅力的生態地形，並邂逅各種奇異而壯觀的生物。在冒險過程中，玩家需要蒐集資源、製作工具與載具、建造基地，逐步揭開這片未知海域背後的祕密，同時努力在危機四伏的環境中生存下來。

《漫威1943：九頭蛇崛起（Marvel 1943: Rise of Hydra）》

開發團隊：Skydance New Media

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2026年初

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《漫威1943：九頭蛇的崛起》是一款 Skydance New Media 與 Marvel 合作開發的動作冒險遊戲，遊戲背景被設定在第二次世界大戰期間，而「美國隊長」與「黑豹」將會是遊戲主角。

該作使用「虛幻引擎5」打造，並以2010年的限定連載《Captain America/ Black Panther: Flags of Our》為藍本製作。在該作中玩家能操控的角色除了美國隊長、黑豹外還有「咆哮突擊隊」的Gabriel Jones及「瓦干達戰士」的Nanali。

《The Duskbloods》

開發團隊：FromSoftware

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：2026

登陸平台：Nintendo Switch 2；

是否支援中文：是



宮崎英高與FromSoftware的新作，在《The Duskbloods》的黑暗奇幻世界中，玩家將操控Bloodsworn的類吸血鬼角色，在最多8人的PvP、PvE混合對戰中生存廝殺。玩家可從十多個擁有獨特能力的武器（包含槍械）中進行選擇，並自訂角色外觀與能力。

戰鬥中還可召喚夥伴協助應戰，玩家透過擊殺、完成目標或策略行動累積「點數」，最終僅存的一名玩家或隊伍將贏得對局，但無論勝負皆能取得資源，用於強化與自訂角色。

《Control Resonant》

開發團隊：Remedy Entertainment

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



Remedy 的新作，本作也是《控制》（2019）的續作，這次玩家將扮演「迪倫‧法登」，在上一作中他是配角，而這次他將肩負著拯救人類免受扭曲現實的宇宙實體威脅的重任，同時尋找失蹤的姐姐潔西（前作的主角）。

《戰鎚40K：爆彈槍 2（Warhammer 40,000: Boltgun 2）》

開發團隊：Auroch Digital

遊戲類型：第一人稱射擊遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



在前作取得不俗成績之後，緊接著《戰鎚40K：爆彈槍 2》也要在2026年登場了。本作延續了前作復古第一人稱射擊、殘酷且快節奏的遊戲風格。

而故事則是接續前作，可操控的角色共有兩位：馬魯姆·凱多、尼拉·維拉斯，兩人擁有不同的戰鬥風格，操控他們前往全新戰場，在高速戰鬥中徹底殲滅敵人。

《生化危機：安魂曲（Resident Evil Requiem）》

開發團隊：Capcom

遊戲類型：第一、第三人稱射擊恐怖遊戲

發售日期：2月27日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2

是否支援中文：是



本作為《生化危機》系列第九部主線作品。採用RE引擎打造，主打「電影級高張力動作」與「深度沉浸式恐怖體驗」。遊戲故事圍繞新角色 FBI 探員葛蕾斯·艾許考福特（Grace Ashcroft）展開，她奉命調查母親八年前死亡的飯店，卻意外捲入一連串駭人的事件 。

而本作最重要的就是，系列人氣角色里昂·S·甘乃迪（Leon Scott Kennedy）回歸，成為另一個可供玩家操作的角色。

《戰鎚40K：破曉之戰 4（Warhammer 40000: Dawn of War IV）》

開發團隊：KING Art遊戲類型：即時戰略遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC；

是否支援中文：是



《戰鎚40K：破曉之戰》系列第四作，本作是標榜俯視視角操作的RTS遊戲。本作故事舞台設定在Kronus行星上，首發共有四大陣營可以選擇：星際戰士、機械教、太空死靈及歐克蠻人，每個陣營都擁有獨特能力與專屬劇情戰役。

在戰役途中，玩家需要在關鍵時刻做出抉擇，影響故事走向，甚至讓部分任務只在下一輪不同選擇時才會解鎖。除了主線戰役之外，還會有「遭遇戰」以及從《戰鎚40K：破曉之戰 2》回歸的「Last Stand」模式。戰役亦支援雙人合作，並有1v1、2v2、3v3三種競技對戰模式。

《盜墓者羅拉：亞特蘭提斯遺跡（Tomb Raider: Legacy of Atlantis））》

開發團隊：Crystal Dynamics、Flying Wild Hog

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S；

是否支援中文：是



《盜墓者羅拉：亞特蘭提斯遺跡》在今年的《遊戲大獎》（The Game Awards）正式曝光，同步公開了系列未來新作《盜墓者羅拉：催化劑》將在2027年推出。

《盜墓者羅拉：亞特蘭提斯遺跡》採用Unreal Engine 5打造，是1996年初代《古墓奇兵》的「重製版」，在保留經典探索感與關卡風格的同時，加入更立體的劇情鋪陳、精緻的謎題設計與現代化動作系統。

《2XKO》

開發團隊：Riot Games

遊戲類型：格鬥遊戲

發售日期：已於北美展開PC版搶先體驗

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X|S；

是否支援中文：是



本作於2019年以《Project L》的名稱曝光，後來定名為《2XKO》，是一款以《英雄聯盟》宇宙為背景開發的免費2v2雙人格鬥遊戲。在搶先體驗版中共有11個可玩角色，官方計劃透過更新添加更多角色。

《人中之龍：極3》

開發團隊：Ryu Ga Gotoku Studio

遊戲類型：動作、冒險、角色扮演遊戲

發售日期：2月12日

登陸平台：PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch

是否支援中文：是



作為完全重製「極」系列，這次重製的就是2009年PS3發售的《人中之龍：極3》（龍が如く3），與《極1》、《極2》相同，將以「極致品質」華麗重生。

《鼠探：私家偵探（MOUSE: P.I. For Hire）》

開發團隊：Fumi Games

遊戲類型：第一人稱射擊遊戲

發售日期：3月19日

登陸平台：PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2；

是否支援中文：是



《鼠探：私家偵探》（MOUSE: P.I. For Hire）是一款風格鮮明的第一人稱射擊遊戲，它的設計靈感來自於1930年代的經典卡通，透過逐格手繪的黑白橡皮管風格呈現鮮明復古的視覺美學，絕對是身為射擊遊戲愛好者的你明年不可錯過的作品。

本作標榜節奏快速的第一人稱射擊戰鬥，玩家需要不斷移動才能保證生存，其中收錄超過20個充滿黑色電影氛圍的關卡、10多種獨特武器與裝備。

《昭和米國物語》

開發團隊：NEKCOM Entertainment

遊戲類型：動作、冒險、角色扮演遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5；

是否支援中文：是



《昭和米國物語》是一款由中國「鈴空遊戲」開發的動作角色扮演遊戲，背景放在「日本泡沫經濟並未爆破」的昭和66年。在這個世界中，日本憑藉強大的經濟實力，買下大半個美國，導致大量日本移民湧入美國將美國變為日本的「文化殖民地」。

本作的主角千草蝶子是名懷抱好萊塢明星夢的年輕演員，他來到現今已成為「新橫濱市」（Neo Yokohama）的好萊塢，沒想到卻在機場遭到襲擊身亡。

而在某日後他突然甦醒，這個世界也突然變得相當混亂，喪屍與怪物到處都是，殘存的人類也陷入紛爭，為了解開這一切的謎團，蝶子踏上一段冒險之旅。

《Halo：戰役進化（Halo: Campaign Evolved）》

開發團隊：Halo Studios

遊戲類型：第一人稱射擊遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X|S；

是否支援中文：是



本作是2001年經典之作《Halo：戰役進化》的全新重製版，專注於重新打造單人戰役模式。遊戲採用Unreal Engine 5製作，不僅全面提升畫面品質，還重新設計關卡結構，加入全新任務、武器與玩法元素，並融入後期《Halo》系列的設定與機制。

所有過場動畫、配音與音效也全數重製，主角群重新錄製對白。本作不包含原版的對戰模式，但提供：4人線上合作、主機支援2人分割畫面、跨平台連線與進度共享。

《漫威狼人（Marvel's Wolverine）》

開發團隊：Insomniac Games

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：2026 年底

登陸平台：PlayStation 5；

是否支援中文：是



本作的狼人由「利亞姆·麥肯泰爾」（Liam McIntyre）飾演，在遊戲故事中，羅根正在追尋一段始終無法解開的黑暗過往之謎。可惜在這世界裡，他必須竭盡全力才能找到任何可能找到真相的線索。這通常意味著他會陷入敵人無情的攻擊之中，敵人會不擇手段地阻止他。

憑藉著堅定不移的韌性（以及快速的自癒能力），狼人為了完成任務絕對不會輕易放棄。狼人向來以獨立自主為人處世，不過眼尖的粉絲或許已經發現了他在旅途中遇到的一些熟悉面孔，比如神出鬼沒的魔形女，或是殘暴的紅色歐米茄。

有些會與羅根並肩作戰，克服重重困難，而有些則會對他發動全面攻擊，例如敵對陣營之一的掠奪者，他們將持續挑動英雄的戰鬥本能。

《紅色沙漠（Crimson Desert ）》

開發團隊：Pearl Abyss

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：3 月 19 日

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X|S；

是否支援中文：是



《紅色沙漠》是由 Pearl Abyss 開發與發行的全新開放世界動作冒險遊戲，原本設定為《黑色沙漠》的前傳，但後來發展成為一款獨立的單機作品。故事舞台位於虛構大陸 Pywel，一個被戰亂與神祕力量影響的中世紀幻想世界。

玩家將操控「Greymanes」成員 Kliff，在諸多勢力角逐、神話生物與奧術力量交織的世界中求生與冒險。遊戲採用自家 BlackSpace 引擎打造，戰鬥結合：近身格鬥與連段系統、策略性動作玩法、騎乘作戰、巨型首領戰（例如機械巨龍）、多樣武器與附帶元素效果的能力。

除了戰鬥之外，玩家還能進行：釣魚、煮食、製作及狩獵。建立更深入且豐富的沉浸式體驗。Pywel 以無縫開放世界設計，鼓勵探索、互動以及與居民建立連結。

《輪迴之獸（Beast of Reincarnation）》

開發團隊：Game Freak

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：2026

登陸平台：PC、PlayStation 5、Xbox Series X|S；

是否支援中文：是



知名寶可夢系列開發商Game Freak打造，本作著重高技巧戰鬥操作，舞台則設定在2,000多年後的末日未來（西元4026年），世界充斥著異化生物與類機械怪物。

玩家將扮演被稱為「封印者」的艾瑪（Emma the Sealer），她是一名受詛咒的「穢者」，將與忠實的犬類夥伴庫（Koo） 共同踏上旅程。艾瑪與庫必須穿越腐化森林、荒蕪廢墟與機械怪物橫行的地帶，揭示世界毀滅的原因，同時探索「何為人性」的主題 。

《影之刃零》

開發團隊：S-Game

遊戲類型：動作角色扮演遊戲

發售日期：9 月 9 日

登陸平台：PC、PlayStation 5；

是否支援中文：是



中國遊戲團隊自從《黑神話：悟空》大獲成功之後，就逐漸地成為全世界玩家關注的對象，而來自北京的靈游坊工作室（S-Game）也將於 2026 年獻上這款 3A 大作。玩家將扮演菁英刺客 Soul，效力於神祕而強大的組織「The Order」，在名為「Phantom World」的舞台上，調查教團領袖遭暗殺背後的陰謀。

本作採用第三人稱視角，重視節奏、高風險與高回饋的戰鬥系統。Soul 可同時攜帶兩把主武器與兩種副武器——世界採「半開放式」設計，區域彼此無縫連接，部分地區需靠特殊武器或能力才能抵達。劇情擁有 8 種不同結局，會因支線任務而產生變化。

《GTA6》

開發團隊：Rockstar Games

遊戲類型：動作冒險遊戲

發售日期：11 月 19 日

登陸平台：PlayStation 5、Xbox Series X|S；

是否支援中文：是



不用多做介紹，全球玩家最期待的 2026 年大作，目前已三度延期。本作的主角為：傑森·杜瓦及露西亞·卡米諾斯。故事發生在虛構的雷歐奈達州（以佛羅里達州為原型），總計會有六大地圖：罪惡市、雷歐奈達礁島群、綠茵河區、蓋爾霍恩港、安柏希亞及卡拉加山，各有各的特色。

【相關閱讀】《寶可夢傳說Z-A超次元爆湧》超級路卡利歐Z登場！這三方面大提升（點擊連結看全文）

