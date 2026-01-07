CES 2026｜智能保安電筒賣逾2千？不單能照明　揭秘6大保命功能

近日，於CES 2026上，Smart Home Protection LLC公司推出了一款智能便攜式保安裝置Timeli，並榮獲「CES 2026 創新獎」。



這款產品外形似電筒，集多種保安功能於一身，設計創新，售價為299.95美元（折合約2,330港元）。

Timeli 打破了電筒單一照明功能的限制，整合六大核心能力：高功率照明、高清錄影、高分貝警報、實時 GPS 定位、雙向語音通話，以及連接緊急調度中心的直連通道。

在緊急情況下，用家只需按一下按鈕，即可同步開啟照明與錄影功能；長按專屬SOS鍵則會觸發警報，同時向專業監控中心傳輸實時畫面、音訊及位置資訊，解決傳統語音報案「資訊模糊、反應慢」的痛點。

這類視像驗證警報能縮短緊急應變時間，還可減少傳統警報系統常見的誤報問題。

產品內置流動網絡、Wi-Fi及藍牙模組，無須依賴智能手機即可獨立運作。機身長約 18 厘米、重約198克，與一般手機尺寸相當，方便隨身攜帶。

續航力方面，Timeli支援超長待機模式，更具備流動電池的功能，能為手機充電的同時，預留自身保安功能所需的電量。

用家可透過專屬iOS/Android App，自訂影片解像度、電筒亮度及警報音量，以配合夜間獨行、戶外探險、獨居防護等不同場景。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】