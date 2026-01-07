CES 2026｜智能保安電筒賣逾2千？不單能照明 揭秘6大保命功能
撰文：快科技
出版：更新：
近日，於CES 2026上，Smart Home Protection LLC公司推出了一款智能便攜式保安裝置Timeli，並榮獲「CES 2026 創新獎」。
這款產品外形似電筒，集多種保安功能於一身，設計創新，售價為299.95美元（折合約2,330港元）。
Timeli 打破了電筒單一照明功能的限制，整合六大核心能力：高功率照明、高清錄影、高分貝警報、實時 GPS 定位、雙向語音通話，以及連接緊急調度中心的直連通道。
+5
在緊急情況下，用家只需按一下按鈕，即可同步開啟照明與錄影功能；長按專屬SOS鍵則會觸發警報，同時向專業監控中心傳輸實時畫面、音訊及位置資訊，解決傳統語音報案「資訊模糊、反應慢」的痛點。
這類視像驗證警報能縮短緊急應變時間，還可減少傳統警報系統常見的誤報問題。
產品內置流動網絡、Wi-Fi及藍牙模組，無須依賴智能手機即可獨立運作。機身長約 18 厘米、重約198克，與一般手機尺寸相當，方便隨身攜帶。
續航力方面，Timeli支援超長待機模式，更具備流動電池的功能，能為手機充電的同時，預留自身保安功能所需的電量。
用家可透過專屬iOS/Android App，自訂影片解像度、電筒亮度及警報音量，以配合夜間獨行、戶外探險、獨居防護等不同場景。
【相關閱讀】：CES 2026榮耀推機器人手機Robot Phone！機械臂雲台防抖勝大疆？
+9
HDMI 2.2規格發布 頻寬達96 Gbps可支援16K 4K 240Hz裝置成常態iPhone馬年手機殼被指似龍還賣$449 蘋果：消費者可按需購買手機電池越用越不耐用 原來是電池「受傷」 長期充滿電竟是元兇你最想讓人形機器人做什麼？比起情感陪伴 逾五成人想它做這種事Apple改變慣例今年不發佈iPhone 18？卻迎來一款從未見過神機BYD比亞迪新農夫車曝光 霸氣大嘴配貫穿尾燈 1設計預示未來趨勢
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】