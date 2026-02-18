藍光光碟機問世20年竟成最後一代？Sony與LG退場　揭沒落背後原因

光驅（光碟機）這種硬件已經在PC電腦上消失多年，別說DVD沒人用了，藍光光驅也問世20年了，這期間大家都沒人提新一代光驅標準了吧。



2006年的1月6日，索尼為代表的藍光聯盟在當年的CES展會上正式推出了藍光光驅，相比之前的DVD光驅所用的650nm紅光，藍光DVD使用的是405nm的藍光來讀寫數據，Blu-ray也因此得名。

藍光光驅問世20年。（快科技提供）

在CD、VCD及DVD時代，老玩家可能還記得當年每一次升級都有至少2個標準相爭，藍光光驅就是跟HD DVD競爭的，後者主要是東芝為主導的聯盟，但在2008年競爭失利之後結束HD DVD業務，藍光成為最後的贏家。

藍光光盤的容量從DVD時代的4.7GB提升到了25GB，放到現在其實都是容量夠用的，然而光驅/光盤的時代也在過去，現在除了影迷收藏藍光電影之外，大部分人都沒機會也沒想法去買藍光光盤了。

全球對藍光甚至DVD光驅還有熱情的恐怕就是日本人了，在一個軟盤都沒有徹底淘汰出辦公場景的國家中，藍光光驅和光盤自然也沒那麼容易淘汰，畢竟這是日本公司主導的標準。

不過20周年之際，還在生產藍光產品的公司所剩無幾了，LG在24年就退出了藍光光驅業務，索尼25年也停產可錄製的藍光光盤。

當然，索尼也不會徹底放棄藍光業務，別的不說光是遊戲機上就沒法很快淘汰，PS5後面也變成了可拆卸藍光光驅，明年底問世的PS6也會繼承這個設計，數字版沒有光驅了，有需求可以配上外置藍光光驅。

以上所說的藍光主要是針對光驅光盤等硬件，就算它們被淘汰了，藍光標準還是會在的，現在的4K高清電影很多都是藍光格式的，這點上會用很久很久。

