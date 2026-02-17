近半數銀髮老人使用中高端手機 一國產品牌力壓蘋果獲老年人芳心
撰文：快科技
隨着消費能力提升與數字生活滲透，銀髮群體的手機選擇正在打破低價的刻板印象。
QuestMobile 2025年11月最新數據顯示，國內50歲以上銀髮人群中，近半數（46.6%）正在使用3000元以上價位段的手機。
其中3000-4999元與5000元以上價位的佔比分別為23.5%和23.1%，中高端機型已成為銀髮市場的主流選擇。
值得注意的是，5000元以上價位段按年增長4.4%，顯示銀髮市場的高端化趨勢仍在加速。
從品牌格局來看，華為與蘋果合計佔據近七成市場份額，其中華為以37.1%的佔比穩居第一，蘋果以30.0%緊隨其後。
整體呈現華為、蘋果雙寡頭引領的競爭態勢，OPPO、榮耀、小米、vivo等品牌佔據剩餘市場。
價格與品牌的變化背後，是銀髮人群消費觀念的升級。老年人對手機的性能、續航、影像功能需求日益多元，願意為中高端機型的體驗溢價付款。
