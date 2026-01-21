OPPO Reno15系列 港版26/1登場｜旗艦Pro Max、中階F規格與售價

OPPO Reno15系列 港版1月26日登場，旗艦級Pro Max、中階F規格與售價一覽｜OPPO 將於1月26日於香港推出最新Reno15系列，預計今次搶先引入的兩款型號，包括旗艦級的 OPPO Reno15 Pro Max 5G 以及定位親民的 OPPO Reno15 F 5G。兩者均主打「輕薄長續航」，在纖薄的機身內塞入了驚人的大容量電池，加上高規格的影像系統，令兩台新機分別吸引不同的用家。



OPPO Reno15 Pro Max 5G 相機規格與效能表現如何？

OPPO Reno15 Pro Max 5G 配置聯發科 Dimensity 8450 處理器，配備 12GB LPDDR5X RAM 及 512GB UFS 3.1 儲存空間，足以應付大型遊戲及多工處理需求。相機影像系統方面，主鏡頭高達 2 億畫素，支援 OIS 光學防手震，能夠呈現極致細膩的畫質；搭配 5000 萬畫素超廣角鏡頭以及 5000 萬畫素長焦鏡頭（支援 3.5 倍光學變焦及 OIS），無論是廣闊風景還是遠處特寫，都能輕鬆駕馭。前置鏡頭同樣具備 5000 萬畫素並支援自動對焦，自拍效果清晰自然。此外，機身厚度僅約 7.65mm，重量控制在 205g 左右，而且更配國了 6500mAh 的超大電池。螢幕則採用 6.78 吋 AMOLED 四曲面設計，支援 120Hz 更新率及 HBM 1800nits 亮度。

OPPO Reno15 F 5G 有什麼賣點？電池續航力強嗎？

若是預算有限但又追求極致續航的用家，Reno15 F 5G 無疑是更有性價比的選擇。最大的亮點在於其驚人的 7000mAh 電池容量，儘管電池容量巨大，機身厚度仍控制在 8.14mm 至 8.27mm 之間，保持了良好的握持手感。規格方面，Reno15 F 配置 Snapdragon 6 Gen 1 處理器，足以應付日常通訊、串流影音及遊戲需求。螢幕為 6.57 吋 AMOLED，同樣支援 120Hz 更新率。相機部分，後置主相機為 5000 萬畫素（支援 OIS），雖然少了 Pro Max 的長焦鏡頭，改為 800 萬畫素超廣角及 200 萬畫素微距鏡頭，但對於日常紀錄生活已相當足夠。值得一提的是，Reno15 F 對應 microSD 記憶卡擴充，對於有大量儲存需求的用家來說是一大福音。

Reno15系列新機 充電速度與系統功能有哪些特色？

無論是Reno15 Pro Max 還是 F，兩款新機在充電效速度都擁有高水準配置。兩者均支援 80W SUPERVOOC 超級閃充，能大幅縮短充電等待時間。

OPPO Reno15系列香港發售日期及預計售價是多少？

OPPO Reno15 系列預計將於 1 月 26 日正式在香港發售。雖然官方尚未公佈售價，但參考早前台灣公佈的價格資訊，Reno15 Pro Max (12GB+512GB) 售價為新台幣 24,990 元，預計香港賣約 $6,000 至 $6,200 左右；而規格較親民的 Reno15 F 預計售價於港幣 $2,500 至 $3,000 左右。