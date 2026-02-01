智能手錶能替代醫學檢查？專家揭數據誤差關鍵：僅屬風險預警

綜合媒體報道，近年來，使用智能手環、手錶等已經成為不少人日常生活的一部分。



然而，看似貼心的智能穿戴設備，在帶來便利的同時，也引發了新的問題。不少消費者在使用了這類產品後，過度在意數據結果，反而產生了「健康焦慮」。那麼，這層「數據面紗」是否真實客觀反映了人體健康狀況？

國家衛生健康委日前召開新聞發布會並明確提出智能穿戴設備不能替代醫學檢查檢驗。（抖音@央視頻）

專家提出智能穿戴不能替代醫學檢查 但並非無作用：

國家衛生健康委日前召開新聞發布會並明確提出：

日常生活中使用的智能穿戴設備監測，還不能作為疾病診斷和治療的依據，也不能替代相應的醫學檢查檢驗。

醫學專家對此有着更為深入的分析。他們認為，科技產品確實為我們打開了一扇觀察自我的新窗口，讓日常監測與風險預警變得更加觸手可及。

然而，專業的醫學檢查與診斷始終具有不可替代的地位。智能穿戴設備的數據只能作為參考，與專業的醫學檢查相互協同，才能為我們的健康保駕護航。

醫學專家指出，當健康指標出現經常性的明顯變化時，智能穿戴設備的數據可能是一個重要提示，暗示身體可能存在潛在疾病，此時建議及時就醫，進行進一步的檢查和診斷。

相比之下，醫療級設備提供的數據具有更高的權威性和可靠性。這些設備經過嚴格的質量檢測和臨牀驗證，數據可以與公共衛生系統直接關聯，醫生能夠根據這些數據生成附帶醫囑的健康方案。

此時的數據不再是孤立的數字，而是成為健康管理的基礎，為人們的健康提供更有針對性的指導。同時醫生和醫療機構要對診斷結果承擔相應責任，這也進一步保證了診斷的準確性和可靠性。此外，不同的可穿戴設備測量的部位不同，其監測結果會受到多種環境因素的影響。

比如，温度、濕度、電磁干擾等都可能使數據產生偏差。而且，人體的健康指標本身就存在生理性波動，即使是在健康狀態下，各項指標也會在一定範圍內上下浮動。因此，我們不能僅僅依據單次的數據變化就做出判斷，而應該綜合多方面的因素進行全面分析。

醫學專家提醒：科技為我們打開了解自身健康的窗口，但我們需要學會不過度凝視這扇窗口，在數據與身體感覺之間找到平衡，才是真正的健康智慧。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】