Phone 18 Pro鏡頭非左上單挖孔？動態島居中縮小　還有這隱藏改動

此前科技記者Wayne Ma發布報道稱，蘋果將把iPhone 18 Pro的前置攝像頭移至屏幕左上角，採用單挖孔設計，其他Face ID組件置於屏幕下方。



越來越多跡象表明，Wayne Ma的消息有誤，要麼是在傳遞過程中出現了偏差，要麼是被誤讀了。供應鏈分析師Ross Young指出，iPhone 18 Pro動態島會縮小，但不是左上角單挖孔設計。

供應鏈分析師Ross Young指出，iPhone 18 Pro動態島會縮小，但不是左上角單挖孔設計。（X@DSCCRoss）

據悉，iPhone 18 Pro的3D人臉識別是由原深感攝像頭系統完成，蘋果只是把紅外泛光感應元件置於屏下，位置在屏幕左上角，前置攝像頭、點陣投影器以及紅外鏡頭的位置仍然居中，所以iPhone 18 Pro的挖孔區域會縮小且居中，但不是網傳的左上角單挖孔設計。

其中紅外泛光感應元件負責在暗光環境下補充紅外照明，確保全黑環境也能實現3D人臉識別。而點陣投影器負責投射超過30000個不可見的紅外光點，構建面部3D深度模型，紅外鏡頭負責捕捉光點反射形成的三維結構數據，生成數學表徵，這些元器件都緊挨着前置攝像頭，位置靠近屏幕頂部中央。

當用戶錄入面容訊息時，點陣投影器投射出30000多個肉眼不可見的紅外光點，紅外攝像頭會即時捕捉這些光點在面部的不同位置，最後通過晶片中的神經網絡引擎構建出3D面部人臉訊息。

綜上所述，iPhone 18 Pro的屏幕形態是小號藥丸屏。即便如此，iPhone 18 Pro仍然是蘋果史上屏佔比最高的旗艦手機。

