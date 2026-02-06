AI老闆高時薪找打工仔！矽谷瘋傳「租借人類」　只需你會做這件事

近日，一家名為RentAHuman.ai的平台在矽谷（Silicon Valley）引起廣泛關注——人工智能正首次以「僱主」身份在線招募人類執行任務。



該平台於2026年2月2日正式上線，短短48小時內註冊用戶突破1萬人，頁面訪問量超過55萬次。目前，已完成實名認證並進入可調度名單的真人服務提供者，已達16萬人。

一家名為RentAHuman.ai的平台在矽谷引起廣泛關注——人工智能正首次以「僱主」身份在線招募人類執行任務。（rentahuman.ai）

參與者需自主提交技能描述、經驗背景及期望時薪，報價區間為每小時五美元至五百美元，摺合港幣約39元至3906元。註冊者構成多元，既有從事自由職業的個體勞動者，也有科技初創企業的負責人、在校學生等不同背景人群。

+ 1

平台不介入定價機制，所有報酬均由AI智能體直接結算至個人賬戶。其核心定位是構建AI系統的「現實交互層」：當智能體需完成涉及物理空間操作、現場感知、人際溝通或實體環境驗證等任務時，可即時調用已註冊的人類執行相應工作。

當前任務體系劃分為九類，涵蓋體力勞動、會議支持、代辦事務、訊息調研、文檔處理、食品品鑑、寵物照護、家庭協助及交通接駁等。平台將此類任務統稱為「實體空間任務」，即那些依賴人類具身能力、當前技術條件下AI尚無法獨立完成的工作。

平台創始人亞歷山大亦以服務提供者身份完成註冊，成為首位上線的可調度人類。其個人資料中既包含人工智能自動化與軟件工程等專業技術能力，也列出了跑步、駕駛等需身體參與的現實行動技能，標定時薪為六十九美元（約港幣539元）。

業內普遍認為，這一模式標誌着人機協作關係的重要轉折：人工智能不再僅作為被調用的工具，而開始以類似程序函數的方式調用人類勞動力。在此過程中，人類勞動正逐步演變為一種具備接口化、模塊化特徵的可調度資源。

輿論對此反應不一，但一個現實的共識正在浮現：無論服務對象是企業、個人還是人工智能系統，勞動的本質始終在於價值交付與責任承擔。

【延伸閱讀】AI教父職業觀點：未來別只學寫程式！備這特質與數學根基才是關鍵（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】