小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機實測，AI偵測+超強吸力，性價比之選！



小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機 家居實測

網上即買小米Xiaomi G30 Max無線吸塵機

Xiaomi G30 Max 的 280AW 吸力在實際清潔時表現如何？

對於無線吸塵機而言，吸入功率（AW）是衡量清潔能力的指標。小米 Xiaomi 無線吸塵器 G30 Max 指其最大吸力達到 280AW，同級之中都算是前列規格。記者於地毯清潔測試中，G30 Max 的表現令人驚喜，配合主刷頭，在開啟強效模式下，基本上只需單次推拉（一拉一吸），便可將藏在地毯纖維深處的碎屑與毛髮吸除乾淨。皆因內置的 14 錐旋風分離技術，可以產生強大離心力，將灰塵從空氣中分離，防止濾網堵塞，而且更確保吸力不會隨使用時間而顯著衰減，「一次過」的清潔效率能大幅減少做家務的時間。

機背大LED屏幕可以看到現時電量、吸力及污濁程度

AI智能灰塵偵測與自動調節吸力

G30 Max 與上代產品最大的分別便是新一代加入了「智能灰塵偵測」功能，實測時大部分時間都將吸塵機設定在「自動模式」。機身內置的感應器會實時監測地面髒污程度。實測發現，當吸頭推過灰塵較多或有垃圾於角落時，馬達聲會明顯增強，吸力瞬間提升；而當移動到較乾淨的地面時，轉速則會自動降低。AI 自動調節不單不需要手動切換吸力，更能夠優化電力分配，避免電力浪費。此外，今代吸頭新增了 LED 探照燈功能，實際使用中極為實用。在清潔梳化底部、床底或燈光較暗的走廊時，LED 燈能將地面上的微塵照得一清二楚，讓灰塵無所遁形。

在主吸把新加入LED燈，地面的污垢一目了然

Xiaomi G30 Max 續航力夠不夠用？

續航力往往是大吸力無線吸塵機的缺點，Xiaomi G30 Max 內置 4000mAh 的大容量電池，官方指最高續航可達 90 分鐘。在記者約 700 呎的屋企住宅環境中，實際使用情況如下：以混合模式（主要為自動模式，偶爾開啟強吸）進行全屋地板清潔，單次清潔時間約為 15 分鐘。在充滿電的狀態下，記者連續使用了 3 天，電池電量才降至需要充電的水平。對於一般中小型住宅，一次充電絕對足以應付全屋深度清潔，甚至能滿足數天的日常需求。而且機身上的 LED 屏幕能清晰顯示剩餘電量、當前吸力模式及各種狀態提示，讓用家直觀地掌握續航狀況。

配合多重不同的吸頭，簡單為家居清潔

在配件方面，Xiaomi G30 Max 隨機附送「1+7」的配件組合，包括縫隙吸頭、二合一毛刷等常用工具。其中最值得一提的是新加入的「寵物吸頭」，雖然記者家中並未飼養貓狗，對於寵物飼主而言，這無疑是一個清理毛髮的神器。然後再試用其他吸頭清潔布藝梳化及床褥時，發現其對於去除黏附在織物上的纖維和皮屑效果顯著。

寵物吸頭

跟機大量吸頭使用

機身雖然不算輕，但重心及平衡尚算不錯，操作時不算太累。

至於操作手感，G30 Max 的重心設計與握持感，與市面上知名的英國品牌 D 廠產品有著極高的相似度。槍型握把設計符合人體工學，推動時轉向靈活，不會對手腕造成過大負擔。而且內置的五重過濾系統，據稱能過濾 99.98% 的細小灰塵，排出的空氣確實沒有傳統吸塵機的異味，避免了二次污染。

總結：高性價比的旗艦級挑戰者

總合一星期的實戰體驗，Xiaomi 無線吸塵器 G30 Max 在吸力表現、智能感測及續航力三方面都令人滿意。考慮到其二千餘元的售價，僅為其他旗艦的一半價格，卻提供了近乎同級甚至在某些細節更人性化的體驗，性價比夠高。