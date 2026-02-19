翻譯員遭AI搶飯碗收入暴跌70%　業者揭潤飾文稿真相：自掘墳墓

AI熱潮在全球爆發，直接衝擊就業環境，翻譯工作者當下面臨困境，恐成第一批被AI取代的人。



據報道，當全球工作者都擔心AI可能對自身工作造成的影響時，這對翻譯界已不再是假設。事實上，翻譯程序的出現早已降低了人工市場的需求，而生成式AI的普及加劇了這一趨勢。

一位愛爾蘭語翻譯者因為AI的到來少了超過70%的收入，現在的工作需求多半是潤飾AI生成的譯文，但協助訓練AI也將加速自己被取代的時間，讓他感嘆「如同自掘墳墓」。

愛爾蘭語翻譯者凱恩（Timothy McKeon）長期接歐盟的案子維持生活，如今已少了約70%的收入，現在能接到的工作多半是潤飾AI生成的譯文，但凱恩卻拒絕了相關職位，因為這些工作實際上是協助訓練那些取代人類翻譯的軟件。

凱恩感嘆，當修改後的文本被重新進入到翻譯軟件時，AI會從你的勞動成果中學習，當AI學得越多，人類就變得越無用。本質上，你被要求親手挖掘自己的職業墳墓。

英國作家協會調查顯示，超過三分之一的翻譯員因AI技術崛起而失業，且高達43%的成員坦言收入下滑

許多翻譯員已另謀他職，國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva提到，由於技術革新，IMF的翻譯與口譯人數已從200人鋭減至50人。

未來市場對翻譯的質量與水平會要求更高，目前在高風險與文學創作領域的翻譯需求並未下滑，在外交、法律、金融及醫療等容錯率極低的領域，文字的細微差別相當重要，目前的AI模型尚無法完全勝任。

文學翻譯目前受到的衝擊相對較小，因為文學作品需要的文化底藴與語感仍是機器的弱點。另外，機器翻譯也無法取代人類的交流，屆時仍需要人類進行翻譯或學習語言。

