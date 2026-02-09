Apple最平新機iPhone 17e來了？A19規格4大升級　首次支援這功能

馬克・古爾曼（Mark Gurman）最新透露，iPhone 17e即將發布，取代iPhone 16e。這是目前蘋果最便宜的新手機，價格預計維持不變。



iPhone 17e相比前代有四大升級點，首先最重要的就是晶片升級，搭載iPhone 17同款的A19晶片，預計相比標準版少一顆GPU核心，但日常使用體驗差距不大。

首次加入磁吸環，支持MagSafe充電器，彌補iPhone 16e無MagSafe的短板，提升充電和配件的便利性。此外，iPhone 17e還將換裝蘋果最新的自研蜂窩網絡晶片與無線通信晶片。

關於屏幕，此前有兩種爆料傳聞，其一是會升級為動態島挖孔屏，但按照蘋果此前針對SE系列的規劃，至少也應該是在標準版iPhone，換了新形態之後才有可能。目前看來，繼續搭載劉海屏的爆料更加準確，而且依然不支持高刷，維持在60Hz的刷新率。

值得注意的是，蘋果後續將維持上半年發布新iPhone的慣例，明年甚至會有iPhone 18和iPhone 18e同時在3月前後發布，並一直延續下去，Pro系列繼續保持9月發布。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】