Apple最平新機iPhone 17e來了？A19規格4大升級 首次支援這功能
撰文：快科技
出版：更新：
馬克・古爾曼（Mark Gurman）最新透露，iPhone 17e即將發布，取代iPhone 16e。這是目前蘋果最便宜的新手機，價格預計維持不變。
iPhone 17e相比前代有四大升級點，首先最重要的就是晶片升級，搭載iPhone 17同款的A19晶片，預計相比標準版少一顆GPU核心，但日常使用體驗差距不大。
+1
首次加入磁吸環，支持MagSafe充電器，彌補iPhone 16e無MagSafe的短板，提升充電和配件的便利性。此外，iPhone 17e還將換裝蘋果最新的自研蜂窩網絡晶片與無線通信晶片。
關於屏幕，此前有兩種爆料傳聞，其一是會升級為動態島挖孔屏，但按照蘋果此前針對SE系列的規劃，至少也應該是在標準版iPhone，換了新形態之後才有可能。目前看來，繼續搭載劉海屏的爆料更加準確，而且依然不支持高刷，維持在60Hz的刷新率。
值得注意的是，蘋果後續將維持上半年發布新iPhone的慣例，明年甚至會有iPhone 18和iPhone 18e同時在3月前後發布，並一直延續下去，Pro系列繼續保持9月發布。
【延伸閲讀】iPhone 18 Pro大升級 12項更新曝光 背部面板終於換成這材質（點擊連接看全文）
+14
iPhone Fold螢幕不再怕刮花？蘋果推最強新材料 這點完勝三星摺機外媒35款手機電量測試｜大mAh不等於續航力最好 iPhone再次登頂舊iPhone用家必須升 iOS16.7.14｜Apple突發推出、修復安全漏洞iPhone掀蓋式摺機曝光 Apple設計新摺疊方式類似Galaxy Z Flip 72025全球最暢銷手機榜！iPhone 17竟輸給這款？蘋果獨佔7席太恐怖
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】