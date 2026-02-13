AI影片模型Seedance 2.0登陸豆包！物理效果極真　1類人可免費用

字節跳動旗下重磅AI視頻生成模型Seedance 2.0正式登陸豆包App，開啟局部測試。



內地被納入測試的用戶可免費體驗這一爆款模型，無需額外付費，讓普通人也能輕鬆玩轉AI視頻創作。

內測用戶只需打開豆包App，點擊下方創作按鈕進入視頻生成功能，就能看到Seedance 2.0的選項。

該模型此前在即夢等平台局部上線時，就已引爆AI視頻圈，不僅獲得《黑神話：悟空》製作人馮驥等行業大咖的高度認可，還讓海外網友爭相求體驗。

相較於上一代模型，Seedance 2.0實現了全方位升級，它不只是簡單拼畫面，懂分鏡、有節奏，還能遵循物理規則，減少畫面漂浮、穿模的尷尬，甚至能腦補內容邏輯。

目前在豆包中，該模型支持文本和圖像兩種模態輸入，用戶每天有10個視頻額度，有網友體驗生成10秒視頻時，系統提示：本次使用Seedance 2.0全能視頻模型生成，將消耗2個視頻生成額度。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】