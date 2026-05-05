Apple證實iPhone鎖定模式4年零攻破！成功抵禦國家級間諜軟件入侵

蘋果官方早前正式對外確認，自2022年推出鎖定模式（Lockdown Mode）以來，近四年時間裏，全球範圍內尚未出現任何一例啟用該功能的蘋果設備，被商業間諜軟件成功入侵的案例。



蘋果發言人Sarah O'Rourke明確表示：

我們從未收到過任何啟用鎖定模式的蘋果設備，遭商業間諜軟件成功攻擊的報告。

這也是該功能上線後，蘋果再度公開確認其防護能力的有效性。

什麼是Apple的鎖定模式？（Apple）

Apple鎖定模式怎麼開啟？詳細教程來了：

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作為蘋果專為記者、社會活動家、律師等高風險人群打造的極端安全功能，鎖定模式可覆蓋iPhone、iPad、Mac全系列設備，核心採用 「以便利換安全」 的防護邏輯。

用戶主動開啟後，系統會通過大幅限制功能來收縮攻擊面，包括封鎖絕大多數訊息附件類型、停用網頁端複雜技術、攔截設備自動接入不安全Wi-Fi網絡等，核心目標就是抵禦機構開發的國家級間諜軟件攻擊。自功能上線以來，蘋果已向全球150多個國家的用戶，發送過疑似遭受定向攻擊的預警通知。

蘋果的官方表態，也得到了全球多家權威安全機構的交叉印證。大赦國際安全實驗室主管Donncha Ó Cearbhaill稱，其與同事從未發現鎖定模式啟用狀態下，iPhone被間諜軟件成功攻破的證據；多倫多大學公民實驗室更是確認了至少兩起鎖定模式主動攔截攻擊的案例，分別針對業內知名的Pegasus與Predator間諜軟件。

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Google安全團隊的研究也顯示，部分間諜軟件一旦檢測到設備開啟鎖定模式，便會主動中止感染流程，避免留下可被追蹤的痕跡。

知名蘋果網絡安全專家Patrick Wardle評價，鎖定模式是消費級電子設備史上最激進的安全強化功能之一。它通過大幅縮減遠程可攻擊面，直接封堵了大量主流入侵路徑，讓無需用戶交互的「零點擊」漏洞鏈近乎失效，迫使攻擊者不得不採用成本更高、更復雜的攻擊技術。

蘋果此番表態也讓外界再度疑問，面對國家級間諜軟件攻擊，Android陣營能否拿出同級別的頂級安全防護能力？

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