App Store審核延遲至45天！AI垃圾程式癱瘓平台　iOS開發者崩潰

隨着AI開發工具的普及，蘋果App Store正遭遇前所未有的困境。大量低品質「AI垃圾」應用程式瘋狂湧入，不僅癱瘓了平台審核機制，更讓合法開發者陷入漫長等待，原本24至48小時就能完成的審核，如今最長需耗時45天，讓不少開發者欲哭無淚。



App Store爆AI垃圾潮！

Appfigures數據顯示，2025年開發者向App Store提交了55.7萬個新應用程式，較2024年增長24%，創下2016年以來的最高紀錄。

隨着AI開發工具的普及，蘋果App Store正遭遇前所未有的困境。（Apple）

但這些新應用程式中，多數是缺乏實際用戶和收入的「AI垃圾」，它們的泛濫讓蘋果審核團隊應接不暇。開發者辛西婭·阿烏齊（Cynthia Awuzie）在社交平台X上直言，App Store正處於AI垃圾郵件的高峰期，低品質提交讓審核工作陷入停滯。

審核延遲已對專業開發者造成實質傷害。不少開發者在蘋果官方論壇反映，即便申請並獲得加急審核批准，應用程式仍可能在「等待審核」狀態滯留超過兩周。

有開發者表示，今年2月初提交的應用程式，直到3月中旬仍未收到任何實質回覆，這種「審核煉獄」讓擁有真實用戶群和硬件配合需求的開發者倍感沮喪。

封殺Replit背後考量

針對這一現象，蘋果已開始採取管控措施。3月中旬，蘋果依據App Store指南第2.5.2條，封鎖了Replit、Vibecode等多款「氛圍編程」應用程式的更新。

蘋果稱，這些工具允許用戶通過自然語言提示即時生成並執行代碼，繞過了官方審核流程。但批評者認為，此舉背後也有保護平台30%訂閲佣金的考量，防止開發者通過Web App規避抽成。

蘋果在AI浪潮中穩賺不賠：年收10億美元佣金

頗具諷刺意味的是，蘋果在限制AI工具的同時，正從AI生態中賺取鉅額利潤。AppMagic分析顯示，2025年生成式AI應用程式為蘋果貢獻了近9億美元佣金，預計今年將突破10億美元，其中ChatGPT就貢獻了約75%的佣金收入。

與亞馬遜、微軟動輒數百億美元的AI研發投入相比，蘋果每年僅投入20至40億美元，其策略更像是利用平台優勢充當AI服務商的「收費站」。

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