OPPO Find N6解決螢幕摺痕問題？久用平整全靠這兩大黑科技實現

如果你現在走進一家手機門店，銷售推薦摺疊屏的概率遠比兩年前高得多。摺疊屏手機正在從「嘗鮮玩具」變成越來越多人的日常主力機。但幾乎每一個認真考慮過摺疊屏的消費者，都繞不過同一個問題——摺痕。



這道位於屏幕正中央的摺痕，是摺疊屏產品形態與生俱來的伴生物。有人覺得可以接受，有人覺得影響體驗。那麼摺痕對日常使用到底有多大影響？行業有沒有真正可行的解決方案？帶着這些問題，我們結合近期發布的OPPO Find N6來聊聊這個話題。

OPPO Find N6（OPPO）

在開始正文之前先了解OPPO Find N6的具體參數：

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摺痕問題，比你想象的更深層

摺疊屏誕生至今已有近八年時間。這些年裏，產品在重量、厚度、配置等維度都取得了長足進步，但摺痕問題卻一直是行業集體迴避的「房間裏的大象」。媒體評測和用戶反饋反覆印證一個現實：多數摺疊屏新機開箱時即有可見凹痕，少數機型開箱還算平整，但僅僅經過幾百次日常開合後，摺痕就會明顯加深。

摺痕帶來的體驗影響是全方位的。視覺層面，屏幕中央的反光斷層會打斷畫面的連續性，在觀看視頻或閲讀電子書時尤為明顯——人物面部被一道線割裂，文字在摺痕處扭曲變形，都不是什麼愉快的體驗。觸感層面，手指滑動經過屏幕中部時能明顯感受到凹陷和阻礙，尤其是在瀏覽長文或操作表格時，這種「磕絆感」會反覆提醒你：這不是一塊平整的屏幕。

更令人擔憂的是，摺痕往往會隨着使用時間持續加深。也就是說，你剛買來時覺得「還好」的摺痕，半年後可能就變成了「明顯影響體驗」的程度。對於動輒萬元起步的摺疊屏旗艦來說，這種隨時間推移而惡化的體驗，很難讓人真正安心地把它當作長期主力機來使用。

摺痕為什麼這麼難解決？

摺痕之所以長期存在，並非單純因為「摺疊」這一個動作，而是源於兩個更深層的技術挑戰。第一個挑戰來自鉸鏈支撐結構。鉸鏈中板是屏幕展開後的「核心骨架」，它的平整度直接決定了屏幕展開後的觀感。

傳統鉸鏈採用拼接或衝壓工藝製造中板，工藝精度有限，導致中板表面存在高達200μm的起伏——這個數值大約是摺痕深度的3到5倍。用一個不太嚴謹的比喻：在這樣的支撐面上鋪屏幕，就像在崎嶇的路面上鋪紙，即使紙本身是平的，鋪上去也會跟着凸凹不平。新機階段這種不平整可能還只是觸感可及的「隱痕」，隨着使用磨損加劇，就會逐漸演變為肉眼可見的明顯摺痕。

第二個挑戰來自屏幕材料本身。為了同時滿足柔性摺疊和平整顯示兩個需求，目前主流方案都採用超薄柔性玻璃作為屏幕保護層。但為了追求輕薄，這層玻璃通常被做到30μm以下，結構強度有限。屏幕內部多層複合材料在反覆彎折中會產生不可逆的蠕變，持續拉扯這層纖薄的保護玻璃，導致其形變無法完全恢復——這也是摺痕隨使用時間加深的根本原因。

說白了，摺痕問題不是某一個零件的問題，而是鉸鏈精度和屏幕材料這兩個維度同時需要突破的系統性難題。僅僅改善其中一個方面，效果都相當有限。

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OPPO Find N6：同時解決「鋪不平」和「回不去」

OPPO Find N6在摺痕控制上的做法，核心思路就是同時攻克上述兩個技術瓶頸。

1. 鉸鏈端：晶片級高分子3D打印，把中板做平

針對鉸鏈中板的平整度問題，Find N6搭載了新一代鈦合金天穹鉸鏈，引入了一項名為「晶片級高分子3D打印技術」的新工藝。它的原理是：對每一根轉軸都進行單獨掃描，以高達2μm的精度、1200萬個掃描點來定位中板表面的不平整之處，然後用5pL級的高分子材料（大約是一個體細胞的體積），通過多達40餘輪的3D打印來逐點填充這些微觀起伏，最後通過紫外光固化定型。經過這套流程處理後，中板平整度相比此前提升了約75%。

此外，鉸鏈翼板採用航天級鈦合金3D打印工藝，實現了薄至0.15mm的超精密結構成型，強度約為普通鋁合金的兩倍。鉸鏈還首次採用「仿生對稱四軸結構」，扭力模組從傳統的3組升級到4組對稱軸，扭力提升約20%，支撐更均勻，開合手感也更順暢。

2. 屏幕端：天穹記憶玻璃，讓摺痕「回得去」

在屏幕材料端，Find N6升級了全新的天穹記憶玻璃。它採用了超堅固的新型玻璃基材，可承受約5KG重壓，同時配合深度化學強化工藝，讓抗形變和抗彎曲能力大幅提升。具體來說，強化層相對上一代產品提升了約148%，抗彎曲形變能力提升至約338%的水平，能夠更有效地抵禦屏幕複合層在反覆彎折中產生的不可逆蠕變。

值得一提的是，這塊玻璃還賦予了Find N6一種類似記憶合金的特性：展開手機後，摺痕區域的形變會在一到兩個小時內自行緩慢回彈、淡化。這意味着，即使每天高頻使用，摺痕也不會像傳統摺疊屏那樣「越用越深」，而是具備一定的自修復能力。

在屏幕的耐用性方面，Find N6的內屏抗穿刺能力也提升了約16%，抗按壓能力提升約30%。日常使用中即使不慎將手機與鑰匙放在一起，也能提供更好的保護。

實際效果如何？從認證和體驗兩個角度看

OPPO Find N6通過了德國萊茵TÜV「無感摺痕，連續60萬次摺疊測試 久用平整」認證，萊茵實驗室的評測結果顯示它是其測試過的平整度表現突出的摺疊屏產品。60萬次摺疊大致相當於每天開合手機100多次、連續使用十五六年的頻率，這個數據至少可以說明，Find N6在長期使用後的摺痕控制能力確實達到了一個新的水平。

從實際體驗的角度來說，摺痕控制的提升帶來的改善是全方位的。在屏幕點亮的常規使用狀態下，正視角度幾乎感知不到摺痕的存在，不會再有那條貫穿畫面的反光斷層；手指滑過屏幕中部時的觸感也明顯更平滑，不再有過去那種突兀的凹陷阻礙。對於經常用摺疊屏看文檔、瀏覽網頁、看視頻的用戶來說，這種體驗層面的改善是可以實實在在感知到的。

摺痕之外，還有更全面的「耐用感」

談到摺疊屏的日常使用體驗，摺痕只是其中一個維度。很多用戶對摺疊屏的顧慮還包括：它是不是很嬌貴？能不能經得起日常的意外狀況？

Find N6在這方面也做了相當充分的準備。它拿到了IP56/IP58/IP59三重防水認證，其中IP58級別意味着支持1.5米水深浸泡30分鐘，IP59則可耐受80℃高溫熱水噴射，官方數據顯示甚至可以在水下完成1000次摺疊。此外，它還通過了德國萊茵TÜV「摺疊無憂」認證，從高溫高濕、低溫摺疊到尖物衝擊等多種極端場景都進行了驗證。在零下20℃的極寒環境中，Find N6也能正常開合使用。

這些防護能力的提升，配合摺痕控制的突破，共同構成了一種更加「從容」的摺疊屏使用體驗：出差遇到暴雨不用慌張，咖啡不小心灑上去擦乾就好，不用隨時隨地小心翼翼地對待這部手機。這對於一台要作為日常主力機使用的設備來說，是非常重要的。

寫在最後

摺疊屏從「能用」到「好用」的演進過程中，摺痕是一道不可繞過的關卡。過去幾年裏，行業在重量、厚度、性能等方面卷得熱火朝天，卻對摺痕這道「房間裏的大象」保持着某種默契的迴避。OPPO Find N6選擇了正面面對這個問題，通過鉸鏈精度和屏幕材料的雙重突破，拿出了一個系統性的解決方案。

如果你是一個一直對摺疊屏感興趣、但始終被摺痕問題勸退的用戶，Find N6或許值得你去線下門店親自摸一摸、看一看。畢竟摺痕這件事，文字描述再詳細，都不如親眼看到展開那一刻的平整屏幕來得直觀。而如果你已經在使用摺疊屏，正在被摺痕越來越深的問題困擾，那麼Find N6提供的這套方案，也值得你認真考慮作為下一部手機的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】