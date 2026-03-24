零 紅蝶REMAKE評測｜各方面表現出色 難度太高玩到懷疑人生？

零 紅蝶REMAKE評測｜也許大家跟小編一樣，去年9月才玩過KONAMI話題作，轉成日本1960年代風格《SILENT HILL f》，最近又投入CAPCOM《RESIDENT EVIL REQUIEM》（生化危機 9 安魂曲），一方面體驗女主角GRACE「恐懼源於火力不足」，之後轉為LEON大玩喪屍無雙。最近KOEI TECMO推出和風恐怖冒險遊戲《零 ~ 紅蝶REMAKE》，是《零》系統續集的重製版，在2003年先推出PS 2版本，翌年移植為XBOX版，2012年再推出Wii版本，無論大家之前有否玩過，這次重製版都不容錯過，帶給大家有別於《生化9》、《SH f》的驚慄感。



零 紅蝶REMAKE PS5版本評測

恐懼源於正面對付怨靈

若果大家對《零》系列有點認識，相信知道這遊戲的特點，大致涉及少女在村莊的遭遇，探索其不為人知的黑暗面，每集起用養眼女主角，再配合恐怖氛圍帶來反差；至於玩家面對怨靈施襲之際，就要利用相機「正面」拍攝它們，拍照愈影得清楚，對怨靈的損害就愈大，也就是說玩家遇到恐佈怨靈，一味逃走並非辦法，正面望看它、面對眼前恐懼拍照才可取勝。

重製版轉用越肩視角

今集《零 ~ 紅蝶》作為重製版本，備有PS5、XBOX SERIES X | S 、PC及SWITCH 2版本，除了畫質及音效大幅增強之外，戰鬥系統、視角及操作都有明顯改變，主線劇情跟前作相似，但引入全新結局﹝共有六個結局﹞，意味玩家玩完一周目，仍會有動力再玩多次。

透過拍照發現神秘物件

今集有官方中文字幕，讓大家了解劇情

重製版新元素

先談及今集的新元素，首先是原作是固定鏡頭，今集改為越肩視角，玩家可調校角度；也許今次重製版由TEAM NINJA操刀開發﹝代表作《NINJA GAIDEN》、《仁王》系列﹞，所以就算是恐怖遊戲，也加強動作元素。女主角遇到怨靈可迅速閃避，不過失敗會受傷害。

戰鬥方面，當玩家啟動相機對準怨靈，鏡頭會出現紅點，紅點愈多代表對焦對準，攻擊力就愈大，因此玩家見到怨靈不是亂影一通，而是等待對方最接近一刻拍照，就可有效傷害對方。不過TEAM NINJA引入「羽化」效果，簡單來說就是怨靈偶然進入「憤怒」狀態，不僅回復體力，其攻擊力亦上升，令到遊戲難度略為增加。今集有四種難易度，其中二周目追加NIGHTMARE難度，以這個超高難度完成某支線，才可進入特殊結局。小編認為最簡單的難易度「故事模式」亦不算易玩，若大家想收集所有結局、獲得白金盃，看來絕不容易。

攝影模式有大量設定，包括更改濾鏡等

相機不僅用來對付怨靈，亦用來尋找神秘靈體

曾拍攝的怨靈會有紀錄

恐怖感十足的日式冒險

如上文所講，《零》系列傾向以少女為主角﹝還可以更換服裝造型﹞，看似是開發組知道玩家心意，但說到恐怖、驚慄感，今集氛圍的確極度沉重。

玩家在遊戲中扮演妹妹天倉澪，跟雙胞胎姊姊天倉繭誤入皆神村，在冒險中發現其悲慘背景。若說《生化危機 9 安魂曲》的恐怖，是傾向造型怪異、噁心的怪物/BOW生化兵器，那麼《零 ~ 紅蝶》的恐佈，在於JUMP SCARE突然彈出來的驚嚇效果，還有黑暗環境，死亡題材、神秘儀式及不斷出現的怨靈，加上主角身處環境較為狹窄，其壓迫感相當大。

大量文件談及村莊背景

當然玩家並非無力作戰，只要大家拍照(戰鬥)表現理想，或者偶然拍到雙胞胎人偶，就可賺得點數，點數是用來購買強化道具/護身符，或者選購女角服裝。值得留意的是今集似乎有BUG，就是當玩家消耗點數購買護身符，再讀回之前記錄SAVE，玩家不會有護身符，但點數同樣已消耗，這點有待廠方修改。

護身符用作加強能力

結論：印象探刻、頗為難玩日式恐怖遊戲

小編本身有玩開《零》系列，由PS2《零~ZERO》到2023年《零～月蝕的假面HD版》，那種近距離面對怨靈的戰鬥，還有日式驚慄氛圍的確令人深刻。但遊戲難度算是偏高，部分結局出現條件較苛刻，老實說小編也無法每集都順利爆機。

皆神村發生過甚麼悲劇?

拍攝雙胞胎人偶可獲取點數

今次《零 ~ 紅蝶REMAKE》在各方面都有大幅躍進，理論上值得推介給各位，不過小編及部分網民認為難度偏高﹝連簡單「故事模式」也難玩﹞，怨靈較易進入羽化狀態，這可能令人卻步。據知廠方日前推出公開更新檔修改遊戲平衡度、弱化部分怨靈，且看效果如何。