一年一度的「小米米粉節2026」又到了 ！與其在海量特價品中迷失，不如精準出擊。本文為大家從用家實際角度出發，篩選出全場定價最平的3款實用好物，以及劈價折扣力度最大的3款旗艦級產品，幫你慳到盡。



搶購平貨時間／日期：即日起每日上午10:00 至4月19日晚上11:59 期間前往指定銷售渠道購物，將享有以下多項購物優惠：

全場最平三款實用好物推介

全場定價最平的是 Redmi Pad 2 (4GB + 128GB) 版本，原價為港幣$1,299，雖然未有現金減價，但米粉節期間購買會直接贈送價值港幣$199的保護殼，非常適合買給小朋友上網課。

至於針對潮濕天氣，Xiaomi 智能抽濕機（白色）由原價港幣$1,849，勁減至優惠價港幣$1,599 ，絕對是性價比極高的防潮恩物。

Xiaomi 智能抽濕機（白色）由原價港幣$1,849，勁減至優惠價港幣$1,599

針對預算有限但想升級5G網絡的用家，REDMI Note 15 5G (8G+256G) 智能手機由原價港幣$2,199減至港幣$1,899 ，性價比極高。

REDMI Note 15 5G (8G+256G) 智能手機由原價港幣$2,199減至港幣$1,899 ，性價比極高。

折扣最高產品：掃地機激減過千元

看重性價比的玩家，一定要留意這3款減價最狠的旗艦產品：

折扣最誇張的是 Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max，由原價港幣$3,499激減至港幣$2,199 ，折扣達 62.8% ，足足幫你慳了$1,300！

Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max，由原價港幣$3,499激減至港幣$2,199 ，折扣達 62.8%

頂級旗艦手機 Xiaomi 17 Ultra (16GB+1TB)，機價由原價港幣$9,999直減至港幣$9,299 ，購買更可選擇獲贈價值港幣$629的 Xiaomi Sound Party 或價值港幣$609的行動電源。(Xiami 17 12GB+256)版本都有折，但減幅不及17 Ultra。

Xiaomi 17 Ultra (16GB+1TB)，機價由原價港幣$9,999直減至港幣$9,299

高階版的 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro 亦由原價港幣$4,449減至港幣$3,799 ，同樣超值。

高階版的 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro 亦由原價港幣$4,449減至港幣$3,799

疊加現金券賺盡換購著數

買減價貨記得要用盡官方優惠，每日早上10點登入 mi.com 可以搶現金券 ，買滿港幣$6,000最高可使用港幣$480優惠券 。另外只要單筆消費滿港幣$1,000，還可以港幣$259加購 1:18 的 Xiaomi SU7 合金模型車 ，車迷千萬別錯過。

指定日期買手機（4月1日至4月5日）／影音與家電（4月6日至4月10日）／穿戴gadget（4月11日至4月15日）／清潔用家電（4月16日至4月19日），可額外再得到100蚊現金券。

活動資訊：小米「米粉節2026」

舉行日期：2026年4月1日至4月19日

地點：全線小米之家直營店及專賣店、mi.com 官網、各大營運商和零售商門市及網站

開放時間：網上每日上午10:00開搶優惠券及各項加購優惠