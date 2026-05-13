蘋果Mac Studio M3 Ultra版僅剩96GB RAM！傳為M5鋪路買機要忍手

Apple近期對Mac Studio產品線進行了配置調整，正式下架了搭載M3 Ultra晶片機型的256GB統一記憶體版本。



目前在Apple官網及相關渠道中，M3 Ultra版Mac Studio僅剩96GB RAM這一個配置選項可供選擇。

目前在Apple官網及相關渠道中，M3 Ultra版Mac Studio僅剩96GB記憶體這一個配置選項可供選擇。（Apple）

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這是Apple在短期內第二次對該系列機型的高記憶體配置「動刀」。今年3月，Apple已經率先取消了M3 Ultra機型的512GB超大RAM規格，當時256GB版本被保留作為最高規格。

隨着此次256GB選項的移除，Mac Studio M3 Ultra的RAM天花板從最初的512GB大幅縮減至96GB，產品線的配置豐富度明顯下降。

這一變動對專業用戶尤其是AI開發者群體產生直接影響。Mac Studio此前憑藉緊湊機身內集成最高512GB統一RAM的優勢，成為不少用戶在本地運行大型語言模型（LLM）的首選桌面系統。

如今RAM容量被限制在96GB後，意味着該機型在處理超大規模本地模型時的硬件門檻被大幅提高，需要超大記憶體的專業用戶從Apple官方渠道購買的選擇進一步收窄。

行業分析指出，Apple此舉可能與供應鏈策略及後續產品迭代有關。目前市場傳聞Apple可能正在限制大容量RAM供應，以應對不斷上漲的記憶體成本。同時，Apple或在為即將到來的M5系列晶片鋪路。

目前搭載M5 Max處理器的MacBook Pro最高已支持128GB RAM，預測未來幾個月內Mac Studio和Mac mini的記憶體供應將持續受限，直至搭載M5系列晶片的新一代機型發布。

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