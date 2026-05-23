120W快充火牛規格造假！實測僅22.5W恐起火　專家教3招選購避險

近期市場曝光一批快充適配器（快充火牛）存在功率虛標現象，引發廣泛關注。多款標稱輸出功率為120W、66W甚至67W的產品，在實際測試中最大輸出功率遠低於標註值，個別型號實測功率不足標稱值的五分之一。



據實測數據顯示，部分電商平台上熱銷的所謂「120W超級閃充」、「67W大功率」充電器，其標註數值並非真實輸出能力，僅作為產品型號或營銷名稱使用。

多款標稱輸出功率為120W、66W甚至67W的產品，在實際測試中最大輸出功率遠低於標註值，個別型號實測功率不足標稱值的五分之一。（抖音@快科技）

120W只是型號？小心隨時起火：

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在對11款標稱120W或66W的充電頭進行實驗室測試後發現，某款產品銘牌明確標示支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A及10V2.25A四組輸出檔位，經逐檔計算電壓與電流乘積，其理論峰值功率僅為22.5瓦，與宣傳相差五倍以上。

一些商家在商品詳情頁末端以極小字號註明「120W為型號代碼，非實際輸出功率」，意圖規避責任；更多商家則完全未作任何說明，轉而依賴「氮化鎵材質」、「多協議兼容」、「全機型通用閃充」等模糊表述吸引消費者，主打低價策略快速走量。

除以型號替代功率外，行業還普遍存在其他不規範現象：將多接口總輸出功率等同於單接口輸出能力、虛構對品牌私有快充協議的支持能力、未經強制性產品認證即投入生產銷售等。整體呈現標準缺失、監管缺位、競爭失序的局面。

廣東省終端快充行業協會副秘書長賴俊亨指出，功率虛標問題本質是安全底線的嚴重失守。此類產品多數未通過國家強制性產品認證，內部電路設計簡陋，元器件品質低劣，普遍缺乏過熱、過壓及過載保護機制。

實際使用過程中易出現明顯發熱，存在短路、起火等安全隱患，不僅加速手機電池老化，更直接危及用戶人身與財產安全。相較之下，符合規範的120W快充適配器，因需滿足高功率下的安全設計與可靠用料，市場售價普遍在50元（人民幣）以上，而虛標產品成本低廉，根本無法保障大功率條件下的穩定與安全運行。

為幫助消費者識別風險、理性選購，廣東省終端快充行業協會提出三項實用建議：

1. 查看本體銘牌並手動核算功率

不應輕信包裝或頁面上的醒目宣傳字樣，而應翻看充電器本體印製的銘牌參數，依據電壓與對應電流值相乘，得出各檔位真實輸出功率，取其中最高值作為參考。

2. 認準國家強制性產品認證標識

優先選擇帶有中國CCC認證標誌的產品，堅決拒絕無認證、無明示技術參數、無明確生產廠商訊息的「三無」充電設備。

3. 優先選擇支持UFCS融合快充協議的產品

該協議由中國國內主流終端廠商共同制定，已獲主管部門推薦，並被納入國際電信聯盟標準體系。其核心目標在於統一快充功率定義、通信協議與物理接口規範，打破品牌間的技術壁壘，實現跨品牌、跨平台的高效兼容與參數透明，從技術源頭遏制虛假宣傳行為。

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