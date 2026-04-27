微波爐爆炸｜玻璃盒加熱不當恐爆炸！消防員提醒做錯1步最高危

別讓懶人料理變廚房炸彈！許多人習慣將冷凍庫裏的玻璃保鮮盒直接丟進去微波爐加熱，卻不知這正是在玩一場危險的「熱衝擊」實驗。



Facebook專頁「消防神主牌」的一名消防員近日便發出嚴正警告，這種瞬間兩百度的極端溫差，會讓玻璃因內外受熱不均產生劇烈拉扯，導致餐盒在廚房瞬間「爆炸性碎裂」，專家提醒，最好的保命符就是一個「慢」字，先退冰或用自來水緩衝回溫，才能避免美味晚餐慘變滿地尖銳碎片。

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玻璃保鮮盒可以放微波爐加熱嗎？​別被「強化、耐高溫」給騙了！直接硬來絕對會出事

許多消費者在購買容器時，往往會被產品包裝上標註的「強化玻璃」、「可耐高溫」等字樣吸引，進而產生這類產品「金剛不壞」的錯覺。消防員指出，最危險的操作莫過於直接將剛從負18度冷凍庫取出的玻璃保鮮盒，在未經緩衝的情況下，直接放入已預熱至200度的烤箱（焗爐）、微波爐或高溫電鍋中加熱。他特別強調，這其實是在進行一場名為「熱衝擊」的危險物理實驗。

玻璃保鮮盒為什麼會「爆炸」？「外熱內冷」的極限拉扯是主因

針對玻璃炸裂的原理，這名消防員詳盡地解釋道：「玻璃是一種熱的不良導體。當你讓它經歷瞬間兩百多度的溫差時，它的表面已經受熱極速膨脹，但內部核心卻還在冰凍收縮狀態。這種劇烈的內部應力拉扯，會超過強化玻璃的負荷極限。結果通常不是裂一條縫這麼簡單，而是整個盒子在烤箱或電鍋裏『爆炸性碎裂』。你的晚餐毀了不說，還要清理混著食物殘渣的無數尖銳玻璃碎片。」

蓋子、直火也是雷區！保命祕訣只有一個字

除了極端溫差，消防員也點出兩個常見的致命錯誤。首先是忽視了「盒蓋」的材質，大多數玻璃保鮮盒的塑膠蓋無法承受電器加熱的高溫，強行加熱不僅會導致蓋子變形，更可能釋放有毒的塑化劑。其次是「直火加熱」的誤區，除非產品特別註明可用於爐火，否則千萬不要將玻璃盒直接放在瓦斯爐或黑晶爐上燃燒。

他語重心長地建議，要確保安全，關鍵就在於一個「慢」字：最好的做法是前一天先將餐盒移至冷藏室退冰，若真的趕時間，也應先以常溫自來水沖洗盒身外部數分鐘，讓玻璃有回溫的緩衝時間，切記不可直接挑戰極限。

網友熱議：是餐具危險，還是沒常識比較恐怖？

這篇專業的宣導文在網路上掀起熱烈討論，不少網友感嘆基礎科學知識的普及度不足。有網友直言：

「危險的不是餐具本身，而是缺乏常識。謝謝你的宣導～」

「溫差太大⋯⋯，直接變玻璃炸彈」

「用膝蓋想也知道，蓋子要掀開不能微波，還有冷藏可以直接微波，但冷凍的不行，避免溫差過大也是基本常識好嗎...我用很多年玻璃保鮮盒，超好用的說」



甚至有人幽默地調侃這與學校教育的關係，留言道：

「物理老師…..這是怎麼教的？物理老師：上課滑手機，我能怎樣？！」



苦主現身說法：現代人太依賴便利，警覺心都沒了

此外，也有許多人分享了自己的慘痛經驗或對社會現況的觀察。有網友分享：

「有試過冷藏拿出來微波，直接破掉了」

「會把玻璃直接從冷凍拿去加熱或微波的……本身智商就堪慮，怎麼這麼沒有生活常識跟知識？」



更有網友深感現代人過度依賴便利而失去警覺心，表示：

「不知道是現在人太習慣方便，看超商都打開關上一下就好，就覺得什麼東西都可以放，然後就炸了或燒起來。看以前同事麵包烤5分鐘，結果整個辦公室都是燒焦味道，瞬間傻眼，拿出來黑的。建議使用電器人還是要在附近，而不是離開做其他的事情。」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別把玻璃保鮮盒直接塞微波爐！消防員警告「少做1動作」秒變炸彈，晚餐毀了還要清帶血玻璃渣】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

