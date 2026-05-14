Dyson HushJet Mini Cool港版評測｜長續航掌上噴射風力對抗酷熱

Dyson HushJet Mini Cool港版評測｜近月香港的濕熱天氣已令不少人感到吃不消，在這種酷熱環境下，隨身便攜風扇已成為不少人的必需品。Dyson 正式在香港推出了其首款便攜風扇 HushJet Mini Cool，它以空氣動力學技術縮小至掌心大小，力求在效能、靜音與設計之間取得平衡。這款售價近千元的風扇是純粹的科技名牌，還是夏季降溫的終極方案？記者將立刻開箱實測分析。



海外評價不錯的Dyson HushJet Mini Cool手提風扇終於正式在港推出。

掌心尺寸外型設計握持感舒適

Dyson 在設計HushJet Mini Cool，相信是考慮到長時間握持的負擔，機身直徑設定在 38mm，這個直徑曾應用於 Supersonic 吹風機及其他纖巧設計的產品上，記者拎上手握持時既穩固又不會感到費力。機身重量僅為 212g，與市面上主流手機相若，即使長時間拿在手中或放進隨身包袋，亦不會產生明顯的沈重感，對於需要頻繁通勤的上班族來說十分輕便，實現了「電話、銀包、鎖匙、風扇」的夏季出行基本裝備。

一套風扇連掛繩、底座及保護袋。

Dyson HushJet Mini Cool 在外觀細節上，這款風扇展現了工程師對材質與色彩的執著。機身採用了高品質的飾面處理，能有效防止汗水腐蝕，且即使在戶外頻繁使用，外殼亦不易留下指紋或刮痕。機身線條簡約流暢，配色亦經過精心調配。柔霧粉與紅玉髓色在烈日下顯得格外亮眼，配合掛頸繩使用時，能輕鬆融入不同的夏季穿搭風格。其極簡的圓柱體造型打破了傳統風扇那種笨重的扇葉框架，讓用家即使掛在頸上也不會顯得突兀。

掛在頸上不覺累贅。

噴射風力表現強勁

雖然體積細小，但 HushJet Mini Cool 的性能相當亮眼。它搭載了轉速高達每分鐘 65,000 轉的數碼摩打，能產生每秒高達 25m的強勁氣流。在實際測試中，當開啟至最強的模式時，那種風力的集中度與噴射感，大約達到了同品牌 Supersonic 吹風機約 70% 的風力感受。這種氣流並非一般風扇那種鬆散的送風，而是極具穿透力的聚焦氣流。記者與舊式手提風扇實測對比，Dyson 的噴射氣流呈現旋轉式推進，最高風速可達17m/s，而一般舊式風扇，最多只有6m/s左右，與一般風扇有顯著分別，特別是在大汗淋漓時，能更有效地滲透並帶走皮膚表面熱能。

利用風測儀實試下，Dyson風扇風速可高達接近17m/s

一般舊式芭蕉扇，大約只有6.1m/s

HushJet Mini Cool 擁有 5 檔風速選擇，可以根據環境隨意切換。在冷氣房內使用低檔位時，氣流溫柔細膩，適合長時間吹向臉部而不致產生不適感。而當置身於人多擠迫的港鐵站或烈日當空的街頭時，高檔位氣流則能迅速緩解悶熱。值得一提的是，這款風扇的氣流設計採用了與噴射引擎相似的原理，其風力高度集中且吹送距離極遠，小型裝置也能擁有超越體積限制的性能表現，尤其適合需要降溫的場景，效果遠超一般擴散式送風。

有5段風速加上按死boost風速選擇

極端環境表現依然穩定

在極端的戶外環境下，產品的穩定性才是最大的考驗。記者在香港或外出旅行時，高達 30 多度環境下，HushJet Mini Cool 依然展現出極強的生命力。由於其數碼摩打與氣流通道設計精密，即便在多塵的環境中運作，亦未見風力減弱或出現異響。這對於香港這種經常有陣雨與潮濕天氣的夏季同樣重要。進風口格柵設計能有效過濾較大的塵屑，確保內部高轉速組件不會因外物闖入而損壞，這項耐用度指標對於定價較高Dyson風扇至關重要。

只有212g的機身重量，日常掛頸帶出街用都十分方便。

此外，這種噴射氣流在空曠的戶外環境中比傳統風扇更具優勢。傳統風扇在有風的環境下，其送出的微風很容易被環境氣流吹散，導致降溫感大幅下降。而聚焦氣流由於具備極高的初始風壓，即使在側風干擾下，依然能將涼風準確送達用家的皮膚表面。「防風干擾」的特性，讓它在海灘、天台酒吧或開闊的郊野公園中，都能維持穩定的表現。無論是面對沙漠般的乾熱，還是香港般的濕熱，這款產品都證明了其並非室內的「溫室產品」，而是真正的全天候戶外裝備。

星型風咀不單為了美觀，而且更可以減少嘈音。

星型風嘴技術降溫噪音

靜音表現一直是便攜風扇用家最在意的環節之一。Dyson 應用了一向以來空氣動力學技術，開發出獨特的 HushJet 星型風嘴。這種特殊形狀的風嘴不僅是為了美觀，其主要功能是引導氣流順暢地排出，減少空氣在出風口產生的紊流。風扇在高轉速運作時能有效降低噪音量，讓聲音聽起來更為和諧。然而，在實測中時由於摩打轉速極高，風扇在運作時仍會發出一種特有的、頻率偏高的氣流聲。

加利用強跟的底座穩穩地放在平面上使用

掛頸與座枱多種模式

風扇頭部採用了可旋轉設計，這意味著用家無需頻繁調整手腕角度，即可輕鬆讓氣流吹向臉部或頸部。包裝內附送的配件非常豐富，包括與機身顏色匹配的掛頸繩、專屬底座及旅行收納袋。掛頸繩解鎖了穿戴式的使用模式，用家可以將其掛在頸上並調整吹風角度，讓風扇直接吹向頸部下方的熱源，雙手則能空出來查看手機或提物，對於在戶外排隊場景極為方便。

利用座枱放在桌上向自己吹著，十分爽快。

除了戶外移動，專屬底座亦讓這款產品具備了優秀的座枱表現。將風扇插入底座放在辦公桌上，由於其氣流非常集中，能在不干擾周邊文件或同事的情況下，為用家提供專屬的冷卻氣流。此外，產品設計考慮到長時間穿戴的舒適度，頸帶材質輕盈且不易磨損皮膚，即使在濕熱流汗的情況下，佩戴感依然良好。這種多功能的設計，讓產品從單一的手持工具轉變為全天候的涼感夥伴，無論身處室內還是室外都能發揮作用。

可隨時一拉自行調節繩子長度

6小時續航力滿足通勤

電池續航力往往是決定用家體驗的關鍵，HushJet Mini Cool 在最節能的 1 檔風速下，續航時間可長達 6 小時。而在實際的混合模式測試中，如果每天在通勤路上使用約 45 分鐘至 1 小時，充滿電後基本可以滿足整整一兩天的往返需求，對於繁忙的上班族來說，每週只需充電一至兩次的頻率相當理想。如果經常使用強力模式，雖然電池消耗會加快至約 1 小時左右，但整體電力管理依然非常出色。

可作360度扭動風咀

充電方面，產品採用了現時主流的 USB-C 接口，兼容性非常高，用家可以使用手機充電器或移動電源隨時為其補充電力。在極低電量下無法同時啟動最強風力，但一般的低檔位運作仍然可行。考慮到這款產品擁有高達 65,000 轉的摩打輸出，能在輕量化的機身中維持這樣的續航表現，已屬工程上的不俗成就。這種平衡了重量、體積與動力輸出的電力方案，確保了用家在炎熱的戶外不用時刻擔心電量耗盡，提升了日常使用的可靠度。

$890定價究竟值不值得入手？

以 890 元的售價來看，Dyson HushJet Mini Cool 的定價足以購買多部一般質素的平價手提風扇，這引發了關於「性價比」與「科技含量」的討論。然而，從實測中可以看到，Dyson 並非一般的扇葉氣流，而是基於物理學精密計算的噴射氣流。降溫深度與氣流穩定度在同類產品中難尋對手。對於追求極致工業設計、信譽以及高效降溫體驗的用家來說，這項投資反映在每一刻的清爽體驗中，長遠耐用度往往比頻繁更換廉價劣質產品更具效益。

Dyson HushJet Mini Cool風扇在香港的售價為 $890