高鐵車廂不漏風解密！時速350km仍安靜　官方曝關鍵在雙層風擋

很多人坐高鐵都好奇一件事，高鐵跑350公里的時速，車廂之間的連接處居然一點不漏風，還特別安靜，這裏面有什麼黑科技嗎？12306官方進行了揭秘，其實秘密全都藏在車廂之間的風擋設計上。



狂飆時速350公里滴風不漏？

高鐵是多節車廂拼接在一起的，中間的連接處不光要穩固，還要做到密封、隔音、減震，全靠風擋這個關鍵部件。可以把它簡單理解成車廂之間的柔性軟連接，牢牢銜接兩節車廂，還能減弱行駛中的晃動和震動。

G8607次「復興號」高鐵列車。（新華社）

高鐵不漏風還安靜的黑科技是什麼？12306揭曉：

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內外雙層防護外衣：內層摺棚 vs 外層氣囊

以復興號CR400AF為例，連接處用了內外雙層風擋設計，相當於給車廂接口穿了兩層防護外衣。內層是一體式摺棚結構，主要負責密封氣密、隔熱保溫，還能隔絕外面的風聲和輪軌噪音，把連接部位的構件全部包裹起來，不讓雜音鑽進車廂。

自帶彈性緩衝 全速飛奔依然平穩保溫

外層風擋就像一圈厚實的橡膠氣囊，裝在車廂外側。車廂拼接之後，橡膠囊會緊緊貼在一起，把縫隙完全填平，讓整列高鐵車身外表變得十分順滑。如果留有縫隙，高速行駛時氣流會產生渦流和摩擦，不僅風噪刺耳，還會帶來車身震動。有了外風擋，氣流可以順暢流過車身，風噪瞬間降下來。

「復興號」高鐵列車。（視覺中國）

簡單來說，兩層風擋分工很明確，外層負責擋風、填平縫隙、降低風噪，內層負責隔音、保溫、鎖住車內溫度。不僅如此，風擋自帶彈性，高鐵轉彎、加速或者減速時，還能緩衝車廂之間的錯位晃動，乘客坐起來更平穩舒服。

正是這套雙層風擋結構，讓高鐵車廂連接處做到不漏風、噪音小、顛簸弱，即便全速飛奔，乘客也不會感受到明顯進風異響。

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