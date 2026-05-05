保時捷駕駛中心2026珠海直擊｜駕馭911 GT3到純電Macan全高性能車

保時捷駕駛中心2026珠海直擊｜保時捷今年正式啟動了名為「2026 保時捷駕駛中心」的全國活動，首站選址於中國賽車運動的搖籃——珠海國際賽車場。是次活動為了慶祝保時捷賽車75周年的里程碑，記者今次深入珠海賽車場，在為期整天的體驗中測試了從傳奇的 911 系列到全新一代純電 Macan 等多款核心車型，完全體驗「人車合一」的核心駕控哲學。



不少經典「波子」都可以近距離接觸，而且更有機會駕駛體驗。

2026 保時捷駕駛中心的全國路演

保時捷中國總裁及首席執行官 Alexander Pollich 指，2026年路演的重點在於將原本固定的駕駛中心模式「移動化」，讓大灣區以至全國各地的車迷都能零距離接觸品牌的核心靈魂。珠海站作為全年巡迴的第一站，不僅吸引了大量跑車愛好者，更設立了超過10,000次的駕駛體驗名額。這種創新的推廣模式反映出保時捷對於加強品牌認知的策略轉變，不再僅僅依賴陳列室的靜態展示，而是透過極高強度的賽道實測與沈浸式體驗，向市場證明其跑車基因在任何驅動形式下皆具備無可替代的競爭力。

體驗賽道上的燃油引擎與純電驅動駕控感

在珠海國際賽車場的長直道與急彎中，記者先後測試了 911 GT3 與 Taycan Turbo S 這2款作品。911 GT3 的自然吸氣引擎所帶來的線性動力輸出與極致的紅區轉速，依然是內燃機愛好者心中的天花板，每一次換檔的機械衝擊感都令人熱血沸騰。然而，轉向 Taycan Turbo S 時，純電驅動帶來的瞬時扭力與更低的重心結構，在出彎瞬間提供了物理極限邊緣的爆發力。雖然兩者在聲浪與動力傳送邏輯上大相徑庭，但保時捷在底盤調校上的執著，使得2款車在彎道中的平衡感極為相似。

記者有幸坐進了1輛保時捷 964 的座艙。坐進車內，滿溢的真皮香氣與復古的儀表佈局讓人彷彿瞬間穿越回30多年前的歷史長河。令人意外的是，這台擁有超過30年車齡的經典跑車，其底盤表現依然展現出極強的公路旅行屬性，濾震處理得體且路感清晰。不過，在賽道上駕駛這類老派跑車需要完全不同的操作邏輯，由於當年的制動技術限制與獨特的後置引擎配重分布，記者在駕駛時必須比現代車型更早採取煞車動作，這與現代電子輔助密佈的車型形成強烈對比，亦讓參加者深刻體會到保時捷在過去數10年演進中對物理極限的持續追求。

專業駕控環節漂移體驗

在多款車型的測試中，記者發現保時捷車型均擁有一種極其強烈的共通點，那就是「安定感」。無論是2門跑車、4門轎車甚至是純電 SUV，在快速切入彎道時，車身動態都如同行走在軌道上一般穩定，這種感覺讓駕駛者感到非常安全且充滿信心。雖然部分追求極限滑動樂趣的玩家可能會認為這種過於安定的特性少了一點「野性」，但保時捷透過漂移體驗其車輛在關閉電子輔助後的另一面。這種在安定與失控邊緣精確遊走的設定，正是保時捷能在日常代步與極限賽道之間取得完美平衡的關鍵。

賽車模擬競技增強情感連繫

除了單純追求速度，是次駕駛中心活動的核心更在於提升駕駛者的安全意識。記者需要駕駛 718 GT4RS Clubsport 穿梭於極其密集的樁桶陣，這考驗的不是引擎馬力，而是對轉向角度與油門細微變化的精準掌控。透過這些項目，學會如何預判車輛在失控前兆時的物理回應，進而將這種在賽道上習得的反應能力應用於日常道路的緊急避險中。這種從駕駛技術提升至安全意識層面的課程設計，與單純的車輛性能試駕有著維度上的本質區別。

活動現場不只有激烈的實車操作，還有賽車模擬競技區則透過高精確度的模擬器，讓車迷在數碼世界中也能感受珠海賽道在不同天氣條件下的抓地力差異。綜合整日的實測，記者覺得今次保時捷成功證明了其在電動化時代依然能保有人車合一的駕駛精髓，並透過對經典歷史的致敬與現代技術的融合。

全國巡迴的地點與具體日程安排

對於有意進階提升駕駛技術的愛好者，是次路演特別設有針對性的「保時捷賽車體驗」。這項體驗主打一對一專業指導，參加者可駕駛真實賽車，如 911 或 718 GT4 RS Clubsport，在教練引導下攻克賽道的每一處彎道。課程中更會結合行走線路數據分析，讓駕駛者能精準掌握每一程的細微表現，真正感受 GT 賽車座艙內的極致駕控本能。這項深度體驗的價格定為每位 29,800 元人民幣。

接下來一年保時捷將會在國內多個賽車場舉行「保時捷賽車體驗」

緊接珠海首站後，保時捷駕駛中心將展開橫跨全年的全國巡迴之旅，並針對不同駕駛程度的參加者提供精準級、高級以至大師級的課程分級。珠海站的精準級課程定於4月7日，而高級課程則在4月8日至9日舉行。隨後路演將移師紹興，於6月12日至13日提供高級課程體驗。進入下半年，天津站將於8月18日至21日接力，前2天為精準級課程，後2天則進入高級課程階段。9月份活動將登陸成都，提供精準級與高級課程。而全年的壓軸大戲將於11月在寧波上演，除了高級課程外，更會提供最高級別的大師級課程。此外，南京、廈門等城市亦已列入後續的規劃名單中，旨在將保時捷的賽道激情散播至全國各個核心區域。