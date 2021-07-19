潮流興用Emoji代替文字，一個表情符號勝過千言萬語。適逢世界表情符號日，軟體公司Adobe對全球約7,000人進行調查，針對約會、調情對話統計出2021年Emoji的最新趨勢，除了選出最受歡迎的表情符號外，亦有最容易令人誤解和最適合調情的符號。想獲得女神垂青？千萬別傳錯Emoji！



90%的受訪者都認同使用Emoji能令他們更好的表達自己。（Adobe官網）

Adobe針對美國、英國、德國、法國、日本、澳洲和韓國7個國家，共7000人進行調查，發現約9成人在通訊時都會加上Emoji，以跨過語言障礙表達自我。通訊時，當雙方都看不見對方的面部表情、手勢和語氣，有88%的人都認為Emoji會令人更情緒化，有助理解文字背後的意思和感受。更有超過75%的受訪者覺得簡單回應時，只用Emoji比文字回應更好。

相信全世界最多人用的表情符號非「笑到喊」莫屬，但其實除了笑喊Emoji，Adobe統計還有另外4款Emoji最受歡迎最多人用。

【第5位】傷心流淚Emoji

是一個惹人憐愛的Emoji。

【第五位】傷心流淚Emoji

【第4位】親親飛吻Emoji

一個發自內心的飛吻表情，無論是朋友或情人用都會令人會心一笑。

【第四位】親親飛吻Emoji

👇2021頭5位最受用家歡迎Emoji👇

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在冰冷冷的文字中，Emoji用得正確能加深關係，拉近距離，但若用得不正確就很容易令人誤解意思。尤其是想和曖昧中的人加厚感情，若不想表達錯意思，就要避免用這些Emoji了！

👇約會調情曖昧必用Emoji，勿用3個表情符號令人誤會👇

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同場加映：10個Emoji出賣年齡！鬼臉、馬騮掩眼過氣 00後用呢個代替笑到喊



笑到喊emoji是8、90後才會用的emoji，千禧世代與Z世代曾因為「用乜emoji代表老土」而掀起一場罵戰。除了笑到喊被標籤為老餅外，近日外媒《Metro》引述研究機構Perspectus Global 的調查，機構訪問了約2,000名介乎16至24歲的Z世代青少年，列出10個表情符號，他們認為是上一代人才會使用。👇👇即睇10個老餅先用嘅emoji，00後原來已經無人用？👇👇

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同場加映：2021新Emoji可以玩曖昧？ 10個表情符號暗藏曖昧地雷男女生必學



曖昧是戀愛中最微妙的時期，調情對方時字裡行間當然要用Emoji，從中逗趣對方，默默地表達愛意！今次新出的表情符號，女生們真的可以跟曖昧對象，進一步昇華，都可以藉此提防出現不認真的感情。

👇🏻👇🏻👇🏻5個最新Emoji 女生曖昧必用【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

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