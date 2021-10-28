小米Redmi Note 11 Pro系列發表、$2000起玩120W快充+1億像素鏡頭

Redmi Note 11 Pro 系列發表｜小米在上月確立了新的品牌方針，Xiaomi 將會成為貴價旗艦向，而 Redmi 則會以平價優先的策略推出新機，而在今日，小米方面就正式發表了新品牌策略下的 Redmi 新品 Redmi Note 11 系列，而其中作為全晚焦點的則是雲集大量平價規格、但仍然可以低價出售的兩部 Redmi Note 11 Pro、以及 Redmi Note 11 Pro+。



最平價120W快充、Redmi Note 11 Pro 系列7大賣點

Redmi Note 11 Pro 及 Pro+ 的外型基本相同，都採用了平直金屬邊框設計以及霧面玻璃機背（圖 小米）

與往常的紅米 Redmi Note 系列一樣，在 Redmi Note 11 系列即使是最強規格的 Note 11 Pro 及 Pro+，其採用的絕大多數硬件要不就是在市場上已經存在了一段時間，要不就是定位未算頂級，只不過 Redmi 品牌強調的是性價比，換言之就是以近乎入門的價錢出售以中高階硬件堆砌出的手機就已經算是「任務完成」。

而來到 Redmi Note 11 Pro 及 Pro+ 之上，我們也的確可見到不少旗艦機上才有的功能，包括才剛作為旗艦機 Xiaomi 11T Pro 賣點的 120W 快充，以及仍然算是市場高階的 1.08 億像素鏡頭等等。👇👇👇

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Redmi Note 11 Pro 系列兩機將會在 11 月 1 日在中國市場開售，Redmi Note 11 Pro（6+128）的價錢將為1599 人民幣，而 Redmi Note 11 Pro+ 的價錢將為 1899 人民幣（6+128）以及 2299 人民幣（8+256），換算為港幣即約＄2000 左右就可以試用到旗艦級的快充以及攝影功能。

不過今次發布的 Redmi Note 11 Pro 系列據悉暫只在中國內地發售，在國際版本正式發表之前，即使可以水貨途徑來港，這批 Redmi Note 11 Pro 新機都沒有預載 Google 服務，對於香港用家而言構成一定的使用障礙。

同場加映：消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分



香港消委會早前發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

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