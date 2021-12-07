csl X MIRROR第2擊推3大精品｜新增18張閃卡、AR海報入手要靠朋友

csl. x MIRROR 第二擊精品｜早前 csl. 找來份屬同一集團 ViuTV 旗下的當紅男團 MIRROR 進行合作代言，並推出一系列限量精品，據消息指反應非常好，而就趁聖誕前，csl. 方面就宣布添食，推出大批混合 AR 玩法的精品以及戶外廣告。



據說 MIRROR 的代言攻勢令 csl 近月的上台成績相當不錯，故趁年尾再度添食（蔡浩騰 攝）

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csl. X MIRROR 第一擊獨家紀念品重溫

就與早前公布的一樣，csl. 旗下將會推出與 MIRROR 合作的手機月費計劃，上台即附送不同成員的限量精品，主要分別在於 13 個 Plan 都會附贈不同成員的專屬 SIM 卡以及 SIM 卡套，故 MIRROR 12 子+ 全團齊人的版本總共有 13 個 Plan 選擇。

而根據月費不同以及簽約長短，所贈送的禮品內容亦有所不同，簡單列出如下👇👇👇

csl.＄398 MIRROR 5G Plan

a) 110GB 本地 5G 數據

b) csl. MIRROR 珍藏卡 12 張

c) csl. MIRROR 海報 3 張

d) csl. MIRROR AR 月曆 1 份

e) csl. MIRROR 珍藏冊一本（只適用於 36 個月合約客戶）

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csl.＄298 MIRROR 5G Plan

a) 30GB 本地 5G 數據

b) csl. MIRROR 珍藏卡 6 張

c) csl. MIRROR 海報 1 張

d) csl. MIRROR AR 月曆 1 份

👇👇👇按圖放大看各 csl. 5G x MIRROR 第一擊精品詳情👇👇👇

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csl. X MIRROR 第二彈新增 3 大精品、要搵朋友幫手？

為年尾聖誕時節而新增的 MIRROR 聖誕樹吊飾，可以將 MIRROR 收藏卡插入並掛在聖誕樹之上（蔡浩騰 攝）

而臨近聖誕、csl. 就在原有的 csl. X MIRROR 禮品組合上再行「加碼」，由即日起至 12 月 31 日期間簽約選擇以 MIRROR 月費計劃上台的客戶，將可以獲贈多 2 張海報以及 MIRROR 聖誕樹與聖誕樹吊飾。

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早前引起炒賣風潮的 csl. X MIRROR 收藏卡由即日起亦會全部換上第二擊的款式，同樣是 12 位成員的單獨簽名卡以及 6 張帶有 AR 動畫的「閃中閃」 AR 卡，而第一擊的款式據說將會「暫時」收起，讓鏡粉們可以專注收集新款式、避免重覆。

第一擊的款式據說將會「暫時」收起，讓鏡粉們可以專注收集新款式、避免重覆。（蔡浩騰 攝）

至於今次 csl. X MIRROR 精品第二擊的重頭戲，就要數新推出的 AR 海報，其與 AR 收藏卡一樣可以利用 csl. 的 5G AR Lens 進行連動，掃描後會播放影片，讓 MIRROR 12 子在手機上活現，不過獲得的方法就有點難度，需要用戶透過 csl. App「我的錢包及獎賞」分享其電子優惠券予一位朋友，而該朋友在上台／加簽合約之後，推薦人才可以獲得 MIRROR AR 海報一張。

此 AR 海報需要用戶推薦朋友才能獲得，入手難度相當高（蔡浩騰 攝）

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鏡粉打卡必到？MIRROR 巨型 AR 廣告

雖然 csl. X MIRROR 的精品相當吸引，但亦不是人人都想／有能力簽約上台，那想要與 MIRROR 12 子打卡合照又要如何？csl. 近日就在銅鑼灣 SOGO 對面買下巨型廣告 Billboard，其同樣可以 5G AR Lens 掃描，而掃描後所播放的影片結尾就是目前限量送出的 AR 海報上 MIRROR 12 人的站位。

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