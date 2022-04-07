消費券家品／傢俬｜2022年第一輪消費券在今日（4月7日）正式發放至各已登記的市民戶口當中，一度低落的零售市場「久旱逢甘露」，不同的商戶都大推優惠吸客。

除了不少人都感興趣的電子產品之外，不少專營傢俬／家品／家電的商戶亦都推出迎合消費券的購物優惠；《香港01》科技玩物記者就在以下整理了幾間家品網上平台的折扣優惠活動，供大家在消費前一併參考。



IKEA 宜家家居：買＄2500最多送＄400

不少香港人追捧的大型家居百貨公司 IKEA 由即日起至 4 月 27 日期間有大量的貯物單品、及家用小物的減價，另外只要在 4 月 25 日之前於其線上商店購物滿＄2,500，結帳時輸入優惠碼「ECREWARD」，即可以享有＄200 的折扣。

（圖 IKEA 宜家家居）

如果用戶同時是 yuu 會員的話，輸入 yuu 會員 ID 會在購物後再加送另一張面額＄200 的傢俬家飾折扣券，在 5 月 7 日前會存入 yuu 會員戶口。

Pricerite 實惠：多款減價、買電視夠抵？

（圖 Pricerite 實惠）

IKEA 的優惠不算重磅，相比之下另一港產平台 Pricerite 實惠的優惠力度就明顯大得多，其為消費券準備的貨品陣容中，除了一般家具之外，還有大量的家庭電器有減價，當中以智能電視的折扣最為吸引，除了國產牌子 TCL、HiSense 有減價之外，亦有 Samsung 出品選擇，減價幅度最高可以達到＄2600。

TCL P725 55” 4K Android 電視，原價＄6980，實惠消費券優惠價減到＄4,380，十分抵玩。（圖 Pricerite 實惠）

另外其按摩椅亦以優惠碼方式照價再減，推出接近半價的劈價優惠，不過就有限量發售，有意人士欲購從速👇👇👇

Home+：逢星期二搶購 3 折特價品

至於香港寬頻旗下的網購平台 Home+，在消費券發放的月份都會有家電、家品的減價優惠，大型家電如雪櫃、洗衣機、冷氣機都有減價，減幅可達數千元或以上；另外每張訂單購物商品金額總值滿$1,500 即可享有一張$100 HOME+電子優惠券; 滿$3,000 可享有兩張 $100 HOME+電子優惠券。

Home+ 上的大型家電如雪櫃、洗衣機、冷氣機都有減價，減幅可達數千元或以上（圖 Home+）

但如果仍想更抵，Home+ 方面就會在未來幾星期的星期二舉行「每週『家』快搶」的閃購活動，由即日起至 5 月 3 日期間，先 Like HOME+ FB 專頁，再於指定 Post 留言「我要消費」即可取得限定優惠碼，並於 4 月 12 日起的每個星期二中午 12 點在 Home+ 網站搶精選家電潮物，每次 2 款，每款限量 10 件，精選貨品列表如下👇👇👇

Home Living：1+1 ＄5000 有找套餐價

如果對於家庭電器興趣不大，又或是正在找較為另類的風格家具／傢俬，本地新晉的網上傢俬平台 Home Living 亦趁消費券推出了滿額減價的優惠碼，更推出了多個 1+1 套餐，全部都以＄5000內的優惠價發售，剛好可以善用第一期的消費券👇👇👇

消費券 2022 八大常見 Q&A