消費券2022｜IKEA／實惠傢俬、家品推優惠 買電視／吸塵機最著數
消費券家品／傢俬｜2022年第一輪消費券在今日（4月7日）正式發放至各已登記的市民戶口當中，一度低落的零售市場「久旱逢甘露」，不同的商戶都大推優惠吸客。
除了不少人都感興趣的電子產品之外，不少專營傢俬／家品／家電的商戶亦都推出迎合消費券的購物優惠；《香港01》科技玩物記者就在以下整理了幾間家品網上平台的折扣優惠活動，供大家在消費前一併參考。
IKEA 宜家家居：買＄2500最多送＄400
不少香港人追捧的大型家居百貨公司 IKEA 由即日起至 4 月 27 日期間有大量的貯物單品、及家用小物的減價，另外只要在 4 月 25 日之前於其線上商店購物滿＄2,500，結帳時輸入優惠碼「ECREWARD」，即可以享有＄200 的折扣。
如果用戶同時是 yuu 會員的話，輸入 yuu 會員 ID 會在購物後再加送另一張面額＄200 的傢俬家飾折扣券，在 5 月 7 日前會存入 yuu 會員戶口。
Pricerite 實惠：多款減價、買電視夠抵？
IKEA 的優惠不算重磅，相比之下另一港產平台 Pricerite 實惠的優惠力度就明顯大得多，其為消費券準備的貨品陣容中，除了一般家具之外，還有大量的家庭電器有減價，當中以智能電視的折扣最為吸引，除了國產牌子 TCL、HiSense 有減價之外，亦有 Samsung 出品選擇，減價幅度最高可以達到＄2600。
另外其按摩椅亦以優惠碼方式照價再減，推出接近半價的劈價優惠，不過就有限量發售，有意人士欲購從速👇👇👇
Home+：逢星期二搶購 3 折特價品
至於香港寬頻旗下的網購平台 Home+，在消費券發放的月份都會有家電、家品的減價優惠，大型家電如雪櫃、洗衣機、冷氣機都有減價，減幅可達數千元或以上；另外每張訂單購物商品金額總值滿$1,500 即可享有一張$100 HOME+電子優惠券; 滿$3,000 可享有兩張 $100 HOME+電子優惠券。
但如果仍想更抵，Home+ 方面就會在未來幾星期的星期二舉行「每週『家』快搶」的閃購活動，由即日起至 5 月 3 日期間，先 Like HOME+ FB 專頁，再於指定 Post 留言「我要消費」即可取得限定優惠碼，並於 4 月 12 日起的每個星期二中午 12 點在 Home+ 網站搶精選家電潮物，每次 2 款，每款限量 10 件，精選貨品列表如下👇👇👇
Home Living：1+1 ＄5000 有找套餐價
如果對於家庭電器興趣不大，又或是正在找較為另類的風格家具／傢俬，本地新晉的網上傢俬平台 Home Living 亦趁消費券推出了滿額減價的優惠碼，更推出了多個 1+1 套餐，全部都以＄5000內的優惠價發售，剛好可以善用第一期的消費券👇👇👇
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。