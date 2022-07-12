Amazon Prime Day 2022平買日版Game Splatoon 3、異度神劍3八折｜ 一年一度的亞馬遜尊貴會員限定促銷活動「Amazon Prime Day 2022」已經開始，包括美國和日本等世界各個地區的Amazon都有大量商品打折促銷，而最近日圓低迷之下亦令到日本Amazon成為掃平貨的好選擇；以下就精選今次特賣中抵買抵玩的遊戲。



日圓低水令買日版Game變抵 買下載版更無運費問題

Amazon Prime Day中折扣的商品種類極多，在遊戲中比較值得注目的是Switch有許多遊戲打折，焦點商品是「Switch雙Game下載code」：在65款Switch遊戲中提供多種雙Game組合的下載碼銷量，要留意每個組合的售價都有所不同，但在Prime Day折扣之下一般都頗為抵買。

如這個Monster Hunter Rise + Splatoon 3的雙game包售8080日圓，現時匯率計折實約460港元，而單是Splatoon 3在香港任天堂eShop的預購價已經要429港元了，換言之可當成用30元就買到Monster Hunter Rise本體（未連DLC Sunbreak）。

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還有一個更抵的是Splatoon 3 + Xenoblade 3的雙Game下載版，售11980日圓，以現時匯率計約684港元；在香港任天堂eShop Splatoon 3和Xenoblade 3的預購價都是429港元，合共858港元，換言之在Prime Day買這個雙Game下載版，兩款即將推出的全新大作便宜了170港元左右，換算下來等如八折，未推出的大作已有八折是相當抵。

未推出先八折

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除了Switch雙Game下載版外，同場還有過百款Switch的獨立遊戲減價，折扣率最高可達5折；如《死亡細胞》Dead Cells賣2526日圓，以現時匯率計折合約145港元，比香港eShop的售價189港元約為75折。不過也提一提不少出色的獨立遊戲如《死亡細胞》、空洞騎士等都在Game Pass範圍之內，如非一要定用Switch不可的話，可以先看看心水遊戲有沒有在Game Pass之內，比較一下是獨立買還是加入Game Pass較抵。

然後也有少部份PlayStation第一廠遊戲的折扣，但陣容和折扣率都不是太過吸引，而且大都是加入「貴Plus」就能任玩的作品，不算太抵。

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這裡買一個都夠Join貴Plus 3個月甚至更多了，不是太抵買

最後提提Amazon Prime Day是Amazon Prime會員限定，而且優惠期間只到日本時間7月13日晚上12時（即香港時間11時）；如果是在美國Amazon買東西的話，特賣就會到香港時間的14日下午3時才完結。若仍未是Amazon Prime會員，也可以馬上申請來參加今次特賣，首次登記可享的30日免費使用Prime期間也能參加特賣。

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