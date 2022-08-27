國產手機未能衝擊高端市場的3大原因　市場達瓶頸期應如何發展

近日中國有數碼博主爆料稱，由於今年國產手機集體衝擊高端失敗，明年一些旗艦機型將會被砍掉，改走中端路線。確實，近一年來走高端路線的手機除了價格高，並沒有給大家留下什麼「高端」的印象。



高端機之路並沒有那麼容易，回顧一下，近一年來國產手機衝擊高端市場沒成的原因主要有產品、用戶和市場三方面。

中國製手機未能衝擊高端市場，最大原因在這裡。

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1）高端手機同質化嚴重，缺少核心特點

現在的高端手機配置確實很高，搭載驍龍、天璣的旗艦芯片，都是超級快充等，但是沒有自己的核心特點。比如小米，很容易就能拿到一些旗艦芯片的首發權，但是只是一個宣傳的噱頭，首不首發對於大多數消費者來說並沒有什麼意義，真正影響用戶體驗的是手機的發熱問題和系統的流暢性等。

而且別的手機品牌不久也會發布同款芯片的手機，一批相同芯片的手機聚攏在一起發布，讓用戶產生眼花繚亂的感覺，沒有什麼特別的記憶點。

2）瘋狂堆料，價格虛高，用戶不買賬

由於手機的不斷堆料，手機售價也跟著上漲，高端機的價格一個比一個高，但用戶對於新的高端機形象並不認可，相同的價格可能還是會選擇蘋果手機。

而且現在高端機也開始了價格戰，同一款處理器，同樣的內存容量，不同品牌的售價相差還是不小的。也經常會有「手機捲王」、「價格大跳水」這樣的情況出來攪亂市場，產品的保值性差了一些，這讓消費者的購買意願也降低了。

3）手機出貨量同比下降14.4%，手機市場瓶頸期來臨

不僅是高端手機，近一年來全國智能手機的出貨量都在走低。據中商產業研究院數據，2022年上半年國內智能手機的出貨量為1.34億台，同比下降了21.7%。

而且現在大家的換機意願也在降低，換機週期也在變長，目前中國用戶的平均換機時間已經達到了25.3個月，手機市場已經到達一個增長的瓶頸期。高端手機想要在這樣的市場環境中發展，自然更是艱難。

從中端機變成高端機並不是一蹴而就的，華為當初走高端化也是沉澱了多年，所以如今國產手機廠商也不能操之過急。建議手機廠商在發新手機時多考慮用戶的真正需求，提升用戶的使用體驗，或許比手機堆料效果更好。

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