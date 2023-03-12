像素越高畫質越好？　兩者其實無直接關係　內附2023拍照手機推薦

撰文：中關村在線
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首先，我們需要明白的是，雖然名義上你買到的是一款 5000 萬像素手機，但它們都是採用 Quad Bayer 陣列設計的傳感器（Sony IMX989、Samsung GN2），在實際拍照時都是通過像素四合一的方式，最終輸出 1250 萬像素的照片。

手機廠商雖然一直都在用「5000 萬像素」作為產品賣點，可在最常用的自動模式下，相機預設輸出的只是一張 1250 萬像素照片。用戶如果想要拍攝高像素照片，則需要在專業模式下手動開啟高像素模式才能打開，所以「像素越高畫質越好」這件事情本身就是廠商營造的一種假象，讓我們誤以為我們需要高像素手機才能拍出高畫質的照片。

其次，人們用手機拍照基本也都是用於記錄需要和社交分享，少有人會將自己手機照片打印出來，更別提用作商業用途了，而且即便是分享到朋友圈或社交媒體（上傳原圖），這些平台也會最大程度地壓縮圖片，減少文件上傳體積，最終你拍攝的所謂 5000 萬高像素照片，在別人眼裡，跟普通照片並無兩樣！

▼▼▼高像素＝高畫質？▼▼▼

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1）為甚麼高像素手機，拍的是低像素照片？

這是因為 5000 萬像素雖然能給我們帶來更加細膩的畫質，但相應的手機運算壓力也會急劇增加。

可以想像，處理一張 5000 萬像素照片，可比 1250 萬像素照片的運算壓力要高得多，SOC 和 ISP處理巨大運算量帶來最直觀的感受，就是手機攝像頭區域會出現發燙的情況。如果你連續拍攝 5000 萬像素照片，此時的手機無論是拍攝速度、續航還是儲存空間都會受到極大的挑戰，更直接的是會讓你的手機電量積蓄下降。

所以一直都熱衷追求高像素的手機廠商，一方面是為了讓手機照片看上去更清晰，另一方面則是為了達到廣告宣傳時的眼球效應。

儘管 5000 萬像素有著極高的分辨率，能保留照片更多的細節信息，但就目前的手機性能而言，手機拍攝 1200 萬像素照片顯然比 5000 萬像素來得更可靠一些，同時 1250 萬像素本身基本完全滿足大部分人的拍攝需要，畢竟我們的手機屏幕只有 2760*1340= 369 萬像素，因此從綜合體驗出發，我們並不需要如此高像素的手機。

2）高像素絕不等同於高畫質

當然我並不否認高像素會給照片帶來更高的解析力，也認可存在一部分追求高像素的用戶有 100% 放大看細節的習慣，但高像素絕不等同於高畫質。

「底大一級壓死人」這句在相機領域流行的一句話，放在手機上同樣適用，對照片畫質起到關鍵性作用的也正是傳感器的大小。

所以我們可以看到手機廠商為了進一步提升手機照片畫質，近一年不斷地在傳感器尺吋方面繼續突破，去年新發布的小米 12s Ultra 所搭載的 IMX 989 傳感器已經來到了 1 英吋。

而高像素的傳感器，更是需要更高素質的鏡頭來「餵飽」，否則畫面很容易出現因分辨率不足而帶來的銳度低，畫面軟的視覺感受，所以我們又看到了有廠商，比如 vivo 用上1g、非曲面、更好的蔡司鍍膜來改善鏡頭模組的畫質。

此外包括 OV 在內的各家廠商還通過自研的 ISP 晶片，以軟硬件深度結合的方式，為我們提供更優質的手機拍照效果，從而滿足普通用戶和專業用戶的拍攝需求，這也是各家手機廠商正努力追尋的目標和賣點，而並非高像素手機這麼簡單粗暴。

3）2023 年拍照手機推薦

1、vivo X90 Pro+

這款手機是我目前正在使用的一款Android手機，各方面配置已經非常 Ultra 了，除了小米 12S Ultra，第二部在搭載一英吋大底的手機，大底帶來的拍攝體驗提升也是極為直觀的，1g、非曲面、更好的蔡司鍍膜對於眩光、鬼影被有效壓制，具體大家可以試一試。

另外作為高端旗艦，除了影像能力強大，vivo X90 Pro+ 在屏幕、性能以及細節功能都做到了頂級水平，整機硬件堆料十足。

2、iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max 是我正在使用的一款機型，而 14 Pro 則是我今年最推薦的蘋果機型，相比 iPhone 14 數字版，雖然價格貴了 2000 塊，但你能得到更強的性能，尤其是影像系統，加入了全新的 4800 萬像素主鏡頭，拍照更清晰，2X 直接原生裁切，實現 3 個鏡頭 4 個焦段的拍攝，這都是 iPhone 14（只有 2 個焦段）所不具備的。還有 120Hz 的高刷屏幕、動態島、A16 晶片等等，差距簡直不要太大。

3、小米 13 / 13 Pro

整體來看，小米 13 從影像、性能、外觀等方面可以說能給的都給了，尤其是搭載的 75mm 潛望式長焦鏡頭，這個焦段還挺實用的，在構圖方面也更加的容易上手。

如果你需要一款性能釋放充足，配置水桶的小屏旗艦手機，那麼這款小米 13 可能是目前Android陣營中的最佳選擇。當然預算夠的話，小米 13 Pro 的多焦段組合，整體拍照體驗也會更好，也是可以考慮的。

4、OPPO Reno 9 Pro+

拍照方面，OPPO Reno 9 Pro+ 主鏡頭有Sony IMX890 加持，OS 光學防抖回歸，馬里亞納的加持，讓這款手機的拍攝體驗不輸旗艦機。

屏幕用上了 120Hz 高刷屏，處理器是驍龍 8+Gen1，連 RAM 也更換為滿血版的 LPDDR5，更有 16+512G 的大內存，配合 ColorOS 13 有著更流暢、穩定的操作體驗。 80W 的長壽版快充，還有諸如 X 軸線性馬達、WIFI6、NFC、紅外遙控等錦上添花的功能，這些天使用下來，我是真心覺得這款手機挺不錯的，在這裡也推薦給各位正準備換機的網友。

前幾天晚上用 OPPO Reno 6 Pro+ 拍照，HDR 效果還原的高光色彩，還有色彩表現力真的猛，直接說吊打我手中的 iPhone 14 PM 也不為過。

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