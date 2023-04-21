Y2K古風帶動頭戴藍牙耳機｜入耳機藍牙戴到悶，而家無論是音響燒友、文青系、Y2K千禧打扮的型女，還有明星如Jisoo、都不約而同放低AirPods，轉戰頭戴式耳機。它不單能提供更好的音質、更出色的隔音，最重要是可以當一件「潮物」襯出不同的風格，實用得最緊要是有「裝飾性」，將耳機融入穿搭，成為你造型一部份。



推薦01｜法國精製 FOCAL Bathys

一向賣開十幾廿萬音響喇叭、5000美元一對有線耳機的法國品牌FOCAL。首次推出ANC主動降噪頭戴藍牙耳機FOCAL Bathys，使用金屬機身+真皮耳罩頭帶，機面有粒超型的LED呼吸燈，外觀兼具古典+時尚氣息，展示一種高尚、行政，懂得享受音樂的風格。

掛機面有粒超型的LED呼吸燈（鍾世傑 攝）

它的耳罩用小羊皮做，柔軟且回彈力高，貼著頭頂的頭帶部份，內層為纖維布料，戴得好舒服，一戴上頭就知是貴價品（不過首次用時可能會有少少掉毛）。雖然看來有點大隻，但出奇地僅重350g，長期戴頭、排頸都不會覺得累。

一般音響大品牌搞耳機，spec方面都比較落後，但 FOCAL Bathys就比想像好，雖然BT5.1未至於最新。但支援Apt-X Adaptive 高音質無損傳輸，長開ANC都有30小時電量。不過其真正實力在於耳機本身硬件，Bathys使用一對專利設計的40mm直徑鋁鎂 M 型當半球面動圈單元，由原廠法國技師開發，跟同廠十幾萬喇叭同出一轍，單元堅持只限法國當地由專人監控生產，保持品質。

相比一般Sony Bose等降噪耳機，Bathys的靚聲非來自後製渲染，不會有boom boom聲的味精低音，換來是真正靚單元發出，三頻平均圓滿的好聲音。用來試聽陳蕾《伸縮自如的愛》，女聲跟音響中音超靚、層次分明。在機身設計、使用的單元、播出來的聲音，都感受到廠方灌注了他們對音色的堅持。

用來試聽陳蕾《伸縮自如的愛》，女聲跟音響中音超靚、層次分明。（鍾世傑 攝）

另外，它有Android 及 apple MFi 認證，更內置Hi Res USB-DAC，無論是藍牙無線、3.5mm耳機線、USB-C線3種接駁方式下，都提供到ANC主動式降噪；又原因在於此機內置了24/192 解碼，可以跳過手機內的解碼晶片，或接髮駁耳擴當成有線耳機用，你會聽到Bathys的音質和分析力再進一步提升，比無線使用時空間感更廣闊。

無論是在：藍牙無線、3.5mm耳機線、接駁USB-C線3種連線情況下，都提供到ANC主動式降噪。（鍾世傑 攝）

FOCAL有專用Focal & Naim App，有EQ及呼吸燈開關設定，及選擇3種不同的降噪模式，出街坐車時建議用Silent模式，有最強勁的隔音，所以音樂不用開太大聲都已經很足夠。如果在室內，其實開Soft聽到少少人聲背景聲，感覺耳壓輕一點，戴得更自在。而Transparent 即是通透模式，方便帶住耳機聽到周圍的環境聲及聲。

FOCAL有專用Focal & Naim App，仲有EQ及呼吸燈開關設定，選擇3種不同的降噪模式。（鍾世傑 攝）

Focal Bathys 產品規格

連接方式：Bluetooth 藍芽 5.1、3.5mm、USB-C

解碼：SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX

單元：40mm 鋁鎂 M 型球面動圈單元

頻率響應：15–22,000Hz

電池續航：30小時（藍牙及降噪模式開啟）、35小時（3.5mm 連接模式）、42小時（USB DAC 模式）

控制系統：Focal & Naim App（支援 iOS、Android）

體積（連保護盒）：240 x 210 x 70mm／350g

售價：$5,880／Soundwave Audio

推薦02｜跟嘉盈BB戴 1More Sonoflow

嘉盈BB為配襯一身Y2K風格的打扮，特別戴了無線頭戴式耳機。而她使用的款式，記者已肉搜過，是CP值超高的 1More Sonoflow，700港元有找，就有齊ANC降噪、EQ校聲、LDAC高清藍牙，抵用。（$699／Soundwave Audio）

跟嘉盈BB戴$699 1More Sonoflow

推薦03｜午夜藍武士 Sony WH1000XM5

日本足球代表隊是Samurai Blue，這款Sony皇牌耳機XM5的新配色「午夜藍」，正好令記者想起藍戰士們。這款機的隔音好、音色雄厚。近年這對XM5異常的多人戴。觀察所知，是因為XM5外觀設計比4代時尚，而且有幼身頭帶，掛在頸上襯衫一流。（$3,190 / Sony）

午夜藍配色 Sony WH1000XM5（鍾世傑 攝）

推薦04｜Rock友戴 Marshall耳機

上網搜尋Y2K Headphone，不少介紹中都有出現結他喇叭廠Marshall的頭戴式耳機，外型粗獷，記者推介圖中的 Marshall Monitor II A.N.C. ，為最update，有ANC降噪的款式。60週年限定Diamond Jubilee 版全機清一色all black，點襯都型！（$3299／Streetvalue）

Marshall Monitor II A.N.C. Diamond Jubilee 版（鍾世傑 攝）

推薦05｜英倫型格 B&W Px8

跟FOCAL一樣原先是喇叭廠，成功將音響技術投放到耳機的英國品牌B&W，其最新款旗艦耳機名為「Px8」，全金屬機身，每一尺位置都精雕細塑。

B&W Px8（鍾世傑 攝）

推薦06｜美國靚聲 Cleer Alpha

美國得獎款式Cleer Alpha，使用無鐵動圈單元，以千幾蚊價位來說，它的聲音失真度低、細節還原豐富，單元頻寬可以去到 40,000 Hz，聽不同類型歌曲都好夾。除了圖中的米色，還有另一款藍色襯衫。（$1,680／Soundwave）

Cleer Alpha（鍾世傑 攝）

推薦07｜幪面超人 Dyson Zone

由知名吸塵機品牌Dyson推出的異種頭戴式耳機Dyson Zone，集降噪耳機+空氣清新功能，設計突出勁搶眼。而記者玩過發現它不只得個樣，仲幾好聲。不過要用來襯衫，就可能要中二病扮Kamen Rider了。（Dyson $7,980）