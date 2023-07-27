微辣阿晶逝世｜澳門 YouTube 影片創作公司「微辣 Manner」之前經理人劉靜儀（阿晶、Jane）於 7 月 26 日驚傳燒炭輕生，事件引起網民嘩然，而由於阿晶近兩年離開微辣之後仍然不時因感情、工作瓜葛而控訴微辣中多名成員，網上矛頭直指微辣「迫死」阿晶。



以下就按照時序將阿晶從成為微辣骨幹到抑鬱輕生事件的前因後果整理，同時亦希望各位關注精神健康、珍惜生命，如有煩惱，記緊找自己信任的人傾訴。

阿晶輕生事件前因後果

2019 － 加入微辣、與加蔥成為情侶

阿晶在 2019 年加入微辣，職位為藝員經理人，然而由於外貌甜美、性格活潑，她在微辣影片中亦經常登場，與一眾藝人關係不俗。其後阿晶更與微辣初創班底之一 － 林茂發（加蔥）成為情侶，官宣關係之後更一直有拍攝影片，在不同的微辣創作中都保持互動。

阿晶與加蔥的關係官宣後經常在幕前有互動（圖 YouTube）

2021 － 二人分手、阿晶：「唔係加蔥嘅錯」

阿晶與加蔥的關係雖然看似火熱，但並不長久，在 2021 年、即二人關係曝光的 2 年之後，阿晶與加蔥宣布分手，二人更一同拍攝影片交待箇中情節，在這個時點看來，二人是和平地結束關係。

二人在分手後拍片，有提及他們在婚姻觀念上有分歧（圖 YouTube）

而阿晶其後於微辣另一藝人 Jacky Lou 的 YouTube 頻道節目「同Lou同煲」對談（原影片目前已下架），表明與加蔥分手的幾個原因，其中之一是阿晶因想逃避家庭而想盡早結婚，而加蔥則未有結婚打算，更明言「我會好嬲我啲粉絲去鬧加蔥唔識珍惜我，我想講真係唔係加蔥嘅錯囉﹗」。

阿晶當時要求粉絲不要因感情事攻擊加蔥（圖 YouTube）

2021 － 阿晶離開微辣、爆搶 Job 羅生門

雖然在與 Jacky Lou 的對話中，阿晶透露並未有離開微辣的打算，然而在不久之後、於 2021 年的 8 月，阿晶仍然選擇從微辣離職，而且在其後的 Instagram 直播中，阿晶就指出微辣的創辦人之一陸志豪（六毫子）哭著挽留她。

然而阿晶離職之後，有傳聞指阿晶暗中搶走微辣藝人的工作，而微辣一眾藝人又在各自的社交媒體上載「爆喊」Filter 相片，疑似針對阿晶所講、六毫子哭著挽留自己一事。至此阿晶與微辣一眾藝人的不和開始浮出水面。

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2022 － 驚傳阿晶被迫墮胎

在離開微辣之後，阿晶轉型成為獨立 KOL 維生，加蔥亦與微辣另一幕後「儀仔」蜜運。本以為理應相安無事。

一名自稱為「阿晶表哥」的人物出現，對加蔥大肆攻擊（圖 Facebook）

然而在 2022 年的 1 月，一名自稱為「阿晶表哥」的人物出現，對加蔥大肆攻擊，指出阿晶當年與加蔥還是情侶時，原來曾經意外懷孕，據阿晶表示，當時是加蔥稱自己是「不婚主義者」，故威迫阿晶進行人工流產手術，阿晶更因此而患上抑鬱症，其後阿晶本人亦在 Instagram 的直播亦確認了這個說法，引來網民一片嘩然。

在網民大舉撻戈後，加蔥開直播反撃，指出雖然自己處理失當，但打掉小孩的決定，原先是由阿晶提出，斷不承認「迫人墮胎」的指控。

加蔥開直播反撃，更展示與阿晶的對話紀錄自證清白（圖 Youtube）

在羅生門之後，阿晶與加蔥在 2022 年的 1 月 16 日就發表聯合聲明，表面上已經溝通及和解、並且不會就事件再作回應。

阿晶與加蔥在 2022 年的 1 月 16 日就發表聯合聲明，表面上已經溝通及和解（圖 Instagram）

2023 － 阿晶輕生、指控眾人欺凌

2023 年是微辣成立 10 周年，當微辣方面正準備舉行一連串慶祝活動之際，卻驚傳阿晶輕生的消息。

阿晶先在 7 月 25 日的 Instagram 的 Stories 上載安眠藥包裝的相片，當時阿晶仍然主動回覆「現在沒事」，但僅隔一日之後，阿晶又再上載千字文遺言，字裡行間控訴當年被微辣眾藝人欺凌，暗指加蔥在簽罷聲明之後就再無關心，更大爆有人透過電話對她作人身威脅。不久之後，就傳出阿晶燒炭輕生逝世的消息。

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