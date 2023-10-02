iOS 17爆隱私爭議　2項設定「未經允許」自動開啟　建議手動關閉

Apple（蘋果）號稱最重視使用者的資料安全，也曾拍攝不少廣告強調此事。但在19日才正式發布的iOS 17的作業系統更新後，卻出現重大爭議。



iOS開發與資安團隊「Mysk」發現有部分iPhone升級至新系統後，會在用戶未經許可的情況下，自動開啟兩項定位功能，這將導致使用者的個人行蹤曝光。外媒《9to5Mac》則指出，蘋果對此已正式展開調查。

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蘋果iOS 17爆隱私爭議！

爆料客「Mysk」在社群網路服務平台X（前身為Twitter）上發布一篇文章指稱，有兩名以上對安全研究感興趣的iOS開發者發現，原本設定關閉「重要位置」與「iPhone分析」定位的使用者在iPhone的作業系統更新至iOS 17後，會在沒有任何提示的情況變成預設自動開啟。

事實上，「重要位置」會自動儲存並紀錄使用者常去的地點，而「iPhone分析」則是有隱私相關爭議。儘管蘋果表示「重要位置」採用端對端加密設計，就連蘋果自己都無法取得資訊，但一旦曝光便會產生隱私問題。因此，專家普遍建議關閉這兩項功能。

外媒《9to5Mac》以「蘋果在部分用戶聲稱iOS 17重置隱私設定後展開調查」（Apple investigating after some users claim iOS 17 reset privacy settings）為題報導指出，蘋果公司正在追查此問題，並承諾會重視用戶隱私。

而「Mysk」也警告，雖重要位置追蹤保留在使用者的iPhone手機內，但它們仍可能會被濫用，因它們記錄你經常訪問位置的詳細訊息。

「Mysk」續指，已有安全諮詢專家建議使用者注意相關環節。對此，專家建議，蘋果的使用者可以自行操作手機，檢查是否有被開啟追蹤功能，並關掉不必要的設定，以避免隱私外流。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘋果iOS 17爆隱私爭議！2設定「未經允許自動開啟」恐洩個資，手把手教你如何關閉】