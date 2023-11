AK HB1 Astell&Kern 便攜藍牙耳擴開箱試玩|Astell&Kern近日上市了AK HB1:一款USB-C「聽歌神線」+藍牙無線耳擴2合1新玩意,既是支援高清藍牙格式的迷你無線耳機擴音器、也能駛USB-C / Lightning線變身「聽歌神線」小尾巴,手機聽歌從此兼具藍牙耳機的便捷、有線耳機的靚音色!



AK HB1 一機聽盡高質無/有線靚歌

韓國音響名牌Astell&Kern 一直有推出USB-C「聽歌神線」,解決手機推力不足、且沒有專用音樂解碼晶片的缺點,只需要將「小尾巴」駁在手機充電口,並在另一端駁上有線耳機,即能為手機加配DAC擴音器增加力水、分析力,夠力推郁各式高級IEM耳機或頭戴式耳機。新作AK HB1則藍牙無線耳機擴音器功能;在戶外、乘車時當成藍牙無線耳擴,不必拖住一大埋耳機駁線、USB線。實試覺得它的推力比市面同類產品更大、層次更分明,嘗試推Madoo Typ512 平板+動圈單元耳機,竟然達到有線連接時6、7成水平。

新作AK HB1兼具USB-C「聽歌神線」及藍牙無線耳機擴音器功能(鍾世傑攝)

駁USB-C發揮十成功力

而當回到辦公室/屋企,又或是長途車有位坐,這時候只需要一click駁USB-C線(也附送iLightning線)入手機充電位,HB1就會轉換成DAC解碼+AMP耳擴mode,用盡ESS ES9281AC PRO的解碼能力,且推力再度提升,就算是駁同一款耳機,都可以聽得出音場更廣闊、更多層次。改用Fostex T50RP 平板頭戴式耳機,都一樣推得不錯;亦可將AK HB1 駁到電腦當DAC解碼使用,試駁MacBook Pro 聽TIDAL串流平台,與機身內3.5mm耳機插聽歌根本是兩個次元、提升極多。

試駁MacBook Pro 聽TIDAL串流平台(鍾世傑攝)

改用Fostex T50RP 平板頭戴式耳機都一樣推得不錯(鍾世傑攝)

支援MQA硬解,聽TIDAL勁靚聲

AK HB1之所以能一機兩吃,只因它內置了高通CSR8675藍牙晶片,接收絕大部份藍牙解碼制式:AAC/SBC,高清24bit/96 kHz LDAC及24bit/48 kHz aptX HD編碼;它更能夠硬件解碼MQA 高清無損音訊格式,如果手機、電腦有購買MQA高質音樂檔案(部份平台如TIDAL亦提供MQA串流),就能做到8x Rendering高清解碼,幾乎跟聽有線耳機無甚分別。

Astell&Kern AK HB1 支援MQA硬解,聽TIDAL勁靚聲。(鍾世傑攝)

機邊有3個實體鍵及音量滾輪,可無線跳曲、播放/暫停,LED燈的顏色可反映正在使用的解碼格式。順帶一提AK HB1支援有線咪,如果你的耳機線上有話咪,都能夠進行handfree通話。

機邊有3個實體鍵及音量滾輪(鍾世傑攝)

有App十卜、簡單易用

在無線/有線連接間跳轉,一點也不麻煩,而且廠方為iOS及android提供「AK Control」app,無論是藍牙mode或DACmode都可以靠它調整音色,轉換3種DAC晶片的濾波器風格,音樂、打機、睇片都ok。

廠方為iOS及android提供「AK Control」app(鍾世傑攝)

1800蚊玩AK出品解碼耳擴

Astell&Kern是耳機發燒友無人不認識的韓國品牌,專出皮幾兩皮野高質音樂播放器,記者這窮人一直無錢買AK的播放器,但每一代小尾巴都有支持,發展到今代AK HB1 無線+有線玩法,1800蚊就玩到AK的黑科技,真心抵。如果你曾經一時手痕買過千幾二千蚊有線耳機,後來又覺得藍牙比較方便,將耳機掉在櫃底,現在是時候讓它們復活了!

Astell&Kern「小尾巴」USB-DAC系列(鍾世傑攝)

Astell&Kern AK HB1 規格

解碼器:ESS ES9281AC PRO

採樣率:PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

輸入:USB Type-C (支援UAC 1.0 & UAC 2.0/附Lightning to USB-C駁線)

輸出:3.5mm (4極), 4.4mm (5極)

重量:40g

尺寸:33 x 68.4 x 16.5mm (將音量滾輪計算在內闊39.8mm)

頻率響應:±0.135dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalanced │ ±0.136dB (Condition : 20Hz~20kHz) Balanced

輸出功率或電壓:4Vrms (Condition No Load)

電池容量:600mAh 3.8V Li-Polymer

播放時間:最長可達 6小時 (Standard : AAC )

充電時間:約1.5小時

售價:HK$1,880(香港代理ECT)