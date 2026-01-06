寒冷天氣警告｜天文台發出寒冷天氣警告，預測香港未來2、3日早上天氣寒冷，7號早上市區最低氣溫約12度，新界會再低2、3度；又是暖風機/暖爐/熱水壺/熱水爐用得特別密的時候，中電、港燈明年電費調整，2024年1月起兩電基本電費上調，但淨電費則作出下調，不如就趁入冬前看看多種冬天常日家如電暖爐、熱水壺等的節能貼士，一齊慳上加慳。



貼士1｜即熱式熱水爐竟然比儲水式熱水爐更節能？

天氣寒冷，不少人起床後會沖個熱水涼暖身心再出門口，不同類型的電熱水爐都有專屬的慳電方法，如屬即熱式電熱水爐就切勿全日長開，因為佢每6分鐘就耗電！沖涼時就即開即沖，用完即刻閂機，那樣就最慳電。至於儲水式熱水爐同樣不要長期開機，因為它會消耗電力持續煲水，水涼了又會自動重開翻煲，嘥很多電。👉林超英拍片教沖涼慳電3貼士｜即熱式熱水爐竟然比儲水式更節能？

貼士2｜暖爐 vs 冷暖氣機 各有好處

如果你有打算買暖爐，準備接下來最寒冷的幾日，不妨看看YouTube頻道「空調小教室」專家分享，他表示選購冷暖氣空調，效果跟暖爐一樣好，且消耗電量比暖爐少很多，而且新一代機種有變頻效果，電能轉換效率更好，耗電量也會比暖爐低。不過機價就比一般冷氣為貴，比如以下3/4匹窗口機都要6千元。👉氣溫急降低見13度｜暖爐定冷暖氣機較好？專家推薦它：夠暖又慳電

日媒Saita 建議冷暖氣機風口「向下」，先將暖風吹向地面，再利用熱空氣向上升的特性，令暖氣效果更平均。再進一步的做法，可以使用循環扇放在暖氣機吹送的位置，增加暖空氣的流動性。更詳細教學：週末氣溫低至12度｜暖氣機3招秘技慳電又溫暖、出風角度至關鍵

貼士3｜暖爐／暖風機買錯機一樣嘥電

礙似機價和安裝問題，一般家庭應該都會選擇用暖爐／暖風機取暖吧！原來在購買保暖家電時，都有幾個注意事項，比如買機要看家中尺寸去買，貪平買不夠功率的暖爐／暖風機，反而會因為開極都唔熱，令機件長期高功率連輸，慳了機價卻浪費更多電力。電暖爐／暖風機｜教你放浴室要點揀 消委會12個安全使用貼士必睇

貼士4｜入睡時間以電熱氈取代暖爐、超省電！

如果你家中根本無位放暖風機，可以考慮電熱氈！它的耗電量比暖爐少很多，以現時電費計算，每小時的電費也只需約$0.185，使用時熟悉其特性，更比開暖爐仔得安全。以下為電熱氈安全使用貼士：比如電熱氈不能摺不能捲的尺寸應配合床鋪大小、盡量不要弄皺、不要沾水，更不能在上面再加毛毯或床披，阻礙散熱有機會引起火警。👉秋冬必備家電不是暖爐 網民大推一家電：慳電又夠暖 瞓覺用最啱

電熱氈的耗電量比暖爐少很多，以現時電費計算，每小時的電費也只需約$0.185。

貼士5｜恆溫電熱水壺咁用最慳電

冬天自然會多喝熱水，不少家庭都會有部長插電掣的恆溫電熱水壺，先來其耗電量不能小覷！就算不使用，電熱水壺在24小時間都會不停耗電加熱，浪費電量情況嚴重。10公升的電熱水壺1天約用2度電，1年就用掉730度電力。👉消委會15款電熱水煲評測｜4款新型號推介 4步教你清走異味

電熱水壺慳電使用心得+選購貼士

01｜其實可以在煲滾熱水後轉移到真空保溫水壺，就能慳電之餘，又隨時能飲到熱水。



其實可以在煲滾熱水後轉移到真空保溫水壺，就能慳電之餘，又隨時能飲到熱水。

02｜如果家中不是24小時有人，可以多利用恆溫電熱水壺上的時間掣，比如在10時出門時開動8小時Timer，水壺就會暫停自動翻熱，至傍晚6時重開。不單能夠節電，更可減少食水不斷翻煲、增加致癌物的機會。



善用「省電功能」

03｜市面有些真空隔熱層VE款式，這類產品定價雖然貴一點，但能控制蒸汽排出量，可不插電維持水溫於90度達8小時，減少翻滾次數更慳電。如果你剛好要換新水壺或還未購買，可以多加考慮。



真空隔熱層VE款式，可不插電維持水溫於90度達8小時。

貼士6｜慳電膽 ≠ 慳電 買錯款式省不到電費

有時晚上只要點一支長明燈，心理上都會有溫暖的感覺。但原來市面所謂「慳電膽」已經是十幾廿年前的過時產物，以相同的亮度（810流明）計算，耗電11W的慳電膽的確比當時流行的代鎢絲燈膽（耗電約 60W）低。但如今最慳電時照明產品是 LED 電膽，能源效率比慳電膽高出 60%。👉慳電膽vsLED燈膽｜邊種燈膽最慳電？台電教一款能源效益多60%

貼士7｜咁樣交電費費／煤氣費有高達1000元現金回贈

以信用卡「自動轉賬」交水電煤費用不單方便，原來做多一步使用合適的信用卡及手機app，每次繳交費用時都可以直接賺取現金回贈！水電煤慳錢｜水電煤費以這信用卡 + App繳交｜每年即賺1K現金回贈

公共機構接受自動轉賬使用之信用卡



港燈：DBS信用卡、中銀信用卡、集友信用卡、南洋商業銀行信用卡、美國運通卡（無法儲分）

中電：Citi 信用卡、中銀信用卡、東亞信用卡、大新信用卡（無法儲分）、美國運通卡（無法儲分）

煤氣：Citi 信用卡、中銀信用卡、美國運通卡（無法儲分）

水費：不接受信用卡轉賬